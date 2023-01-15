Допомагали військовим з 2016 року: вибух у Дніпрі забрав життя двох місцевих волонтерок (фото)

Дівчата виявилися не в тому місці та не в той час

Під час російського удару по Дніпру, який зруйнував багатоповерхівку, загинули дві місцеві волонтерки. Дівчатам не пощастило в той фатальний момент опинитися неподалік місця падіння ракети.

Як повідомляє Суспільне, загиблі жінки Ірина та Ольга були стоматологами та з самого початку війни допомагали чинним військовим та бійцям, які повернулися з полону.

Їхній колега з волонтерського проєкту "Тризуб" Наталія розповіла, що 14 січня жінки вирушили на тренування до спортзалу, який розташований неподалік зруйнованого будинку.

За даними друзів загиблих, займатися волонтерством Ірина та Ольга розпочали задовго до початку вторгнення та надавали безкоштовну медичну допомогу бійцям з 2016 року.

"Знаєте, волонтери різні бувають, дехто допоможе, щоб сказати, що я волонтер. А дівчата постійно допомагали, варто тільки попросити", — розповіла Наталя.

Волонтери Ірина та Ольга загинули у Дніпрі

Колега жінок Артем, який очолює клініку, в якій працювали загиблі волонтерки, зазначив, що ця втрата є непоправною.

"Ми були дуже близькі, особливо з Ольгою, вона охрещена моїми дітьми. Це дуже серйозна і важка втрата для всього стоматологічного суспільства України, ви це ще зрозумієте", — зазначив він.

Церемонія прощання відбудеться у середу.

Дівчата допомагали військовим з 2016 року

Як повідомлялося раніше, на місці трагедії продовжуються роботи з розбору завалів, за даними на 11:00 15 січня кількість загиблих досягла 21 особи. Серед них знайшли тіло відомого тренера з боку Михайла Кореньовського.