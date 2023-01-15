Помогали военным с 2016 года: взрыв в Днепре унес жизни двух местных волонтерок (фото)

Девушки оказались не в том месте не в то время

Во время российского удара по Днепру, который разрушил жилую многоэтажку, погибли две местные волонтерки. Девушкам не повезло в тот роковой момент оказаться неподалеку от места падения ракеты.

Как сообщает Суспільне, погибшие женщины Ирина и Ольга были стоматологами и с самого начала войны помогали действующим военным и бойцам, которые вернулись из плена.

Их коллега по волонтерскому проекту "Тризуб" Наталья рассказала, что 14 января женщины отправились на тренировки в спортзал, который расположен неподалеку разрушенного дома.

По данным друзей погибших, заниматься волонтерством Ирина и Ольга начали задолго до начала вторжения и оказывали бесплатную медицинскую помощь бойцам с 2016 года.

"Знаете, волонтеры разные бывают, кое-кто раз поможет, чтобы сказать, что я волонтер. А девушки постоянно помогали, стоило только попросить", — рассказала Наталья.

Волонтеры Ирина и Ольга погибли в Днепре

Коллега женщин Артем, возглавляющий клинику, в которой работали погибшие волонтерки, отметил, что эта потеря является невосполнимой.

"Мы были очень близки, особенно с Ольгой, она крещена моих детей. Это очень серьезная и тяжелая потеря для всего стоматологического общества Украины, вы это еще поймете", — отметил он.

Церемония прощания пройдет в среду.

Девушки помогали военным с 2016 года

Как сообщалось ранее, на месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов, по данным на 11:00 15 января число погибших достигло 21 человека. Среди них нашли тело известного тренера по боку Михаила Кореновского.