Помогали военным с 2016 года: взрыв в Днепре унес жизни двух местных волонтерок (фото)
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Девушки оказались не в том месте не в то время
Во время российского удара по Днепру, который разрушил жилую многоэтажку, погибли две местные волонтерки. Девушкам не повезло в тот роковой момент оказаться неподалеку от места падения ракеты.
Как сообщает Суспільне, погибшие женщины Ирина и Ольга были стоматологами и с самого начала войны помогали действующим военным и бойцам, которые вернулись из плена.
Их коллега по волонтерскому проекту "Тризуб" Наталья рассказала, что 14 января женщины отправились на тренировки в спортзал, который расположен неподалеку разрушенного дома.
По данным друзей погибших, заниматься волонтерством Ирина и Ольга начали задолго до начала вторжения и оказывали бесплатную медицинскую помощь бойцам с 2016 года.
"Знаете, волонтеры разные бывают, кое-кто раз поможет, чтобы сказать, что я волонтер. А девушки постоянно помогали, стоило только попросить", — рассказала Наталья.
Коллега женщин Артем, возглавляющий клинику, в которой работали погибшие волонтерки, отметил, что эта потеря является невосполнимой.
"Мы были очень близки, особенно с Ольгой, она крещена моих детей. Это очень серьезная и тяжелая потеря для всего стоматологического общества Украины, вы это еще поймете", — отметил он.
Церемония прощания пройдет в среду.
Как сообщалось ранее, на месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов, по данным на 11:00 15 января число погибших достигло 21 человека. Среди них нашли тело известного тренера по боку Михаила Кореновского.