В ураженому ракетою будинку у Дніпрі жертвами стали цілі родини

Роботи триватимуть поки не будуть знайдені всі мешканці будинку, які вважаються зниклими безвісти

У Дніпрі триває розбір завалів багатоповерхівки, в яку в день 14 січня влучила російська ракета Х-22. Досі невідома доля частини мешканців будинку – йдеться про цілі родини. Зокрема, рідні розшукують Марину Фігурну разом з чоловіком Андрієм Осинським, які перебували в гостях у батьків. Також немає зв’язку з мамою, сестрою та бабусею Русана Бабкіна.

На середину дня неділі, 15 січня, відомо про розбір приблизно 45% завалів – в руїни перетворились квартири одного з під’їздів. Роботи триватимуть поки не будуть знайдені всі мешканці будинку, які вважаються зниклими безвісти. Серед ним, зокрема, молода пара одеситів, яка гостювала у рідні в Дніпрі після тривалої розлуки.

- На фото мої друзі. Марина Фігурна та її чоловік Андрій Осинський, — написала у соціальних мережах Аріна Медведева. – Учора ввечері вони приїхали в гості з Одеси до батьків у Дніпро, яких не бачили рік через цю к..чену війну. Всі, хто мене добре знають, розуміють, що Марина для мене як сестра. Ракета прилетіла до їхнього під'їзду. Даних про них немає! У лікарнях їх теж немає. У квартирі були всі родичі.

Жінка повідомила "Телеграфу", що батьків Марини знайшли сьогодні. Мама вижила, вона перебуває у реанімації Дніпровський обласній клінічній лікарні імені Мечникова, має перелом стегна та множинні забиття. Батько, на жаль, загинув, його тіло вже опізнали.

Ще одна історія стосується родини, що вибралась з Маріуполя – це жінки трьох поколінь, одна з яких пройшла російський полон. Про відсутність інформації про маму, сестру та бабусю, що були в під’їзді, зруйнованому ракетою, повідомила у Фейсбуці Русана Бабкіна.

- Останній раз я говорила з мамою телефоном 14 січня о 15:07. "У нас все тихо, наче, відпочивай", — написала жінка. — Вихідний день, субота, мама мала бути на службі, ЗСУ, але залишилась вдома через ОРЗ, сестра наводила лад в черговій орендованій квартирі, бабуся на кухні тільки закінчила смажити чебуреки. Я в Одесі, бо ще маємо і тут трохи справи. Більше зв'язку немає.

Русана додала, що її мамо і тато стали на захист Маріуполя 24 лютого, обоє були на "Азовсталі", звідки вийшли за наказом керівництва 17 травня і потрапили до полону.

- Мама звільнена з полону 17 жовтня 20220го року в рамках "жіночого обміну". Батько досі в полоні, — уточнила Русана. – Сестра 5 березня, стоячи в плацкартному вагоні потяга Харків-Дніпро, втрачаючи свідомість через втому, виїхала з Харкова, бо на Олексіївці залишатися більше було неможливо, з гуртожитка "попросили виїхати". Я з бабусею на чудом вцілівшій автівці 20 березня з одним цілим склом виїхала через Нову Ялту до Дніпра, де 21 березня зустрілась, нарешті, з сестрою.

Також Русана в очікування новин про найрідніших людей просить фінансової підтримки або поширення інформації для того, щоб більше людей дізналось про черговий злочин росіян.

Як повідомляв "Телеграф", в зруйнованому будинку чудом вціліла 23-річна Анастасія Швець, яка восени втратила коханого на фронті, а зараз нічого не знає про долю батьків.