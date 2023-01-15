"Нехай пишаються. Їм це повернеться": як дніпряни прокоментували ракетний удар по будинку (відео)

Жителі Дніпра впевнені, що розплата за скоєні злочини обов’язково прийде до окупантів

У Дніпрі продовжують розбирати завали зруйнованої частини багатоповерхового будинку, до якого 14 січня росіяни потрапили ракетою. Багато людей втратили своїх близьких через те, що сталося, та багато хто залишився без даху над головою.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов поспілкувався з місцевими мешканцями та взяв у них коментарі щодо чергового злочину російських окупантів.

Один із городян, стоячи навпроти напівзруйнованого багатоповерхового будинку, сказав, що український народ ніколи не пробачить російським загарбникам ті жахи, які вони творять на нашій землі. Він вважає, що за те, що сталося, їх обов’язково наздожене розплата.

"Тепер "руський мир" може "пишатися" наслідками того, що він зробив. Ми не пробачимо цього ніколи й пам’ятатимемо це завжди. Наші діти, онуки та правнуки пам’ятатимуть "руський мир". Високоточною зброєю вразили житловий будинок. Нехай вони пишаються цим. Їм це повернеться", — сказав чоловік.

Ще одна місцева мешканка поділилася з нашим кореспондентом своїми емоціями та думками після кошмару. У напівзруйнованому будинку була квартира її матері. Єдиним її побажанням є аналогічна відповідь росіянам.

"Щоб по них потрапили також. Дуже багато людей на росії підтримують путіна. Вони повинні усвідомити на своїй власній шкурі, що таке війна, що таке розруха. І що ми відчуваємо, коли бачимо свої будинки в такому стані", — сказала мешканка Дніпра.

Нагадаємо, раніше кореспондент "Телеграф" Ян Доброносов побував на місці події у Дніпрі та показав, як зараз виглядає будинок, до якого росіяни потрапили ракетою 14 січня.