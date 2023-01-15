"Пусть гордятся. Им это вернется": как днепряне прокомментировали ракетный удар по дому (видео)

Жители Днепра уверены, что расплата за совершенные преступления обязательно придет к оккупантам

В Днепре продолжают разбирать завалы разрушенной части многоэтажного дома, в который 14 января россияне попали ракетой. Многие люди потеряли своих близких в результате случившегося, многие остались без крыши над головой.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов пообщался с местными жителями и взял у них комментарии относительно очередного преступления российских оккупантов.

Один из горожан, стоя напротив полуразрушенного многоэтажного дома, сказал, что украинский народ никогда не простит российским захватчикам те ужасы, которые они творят на нашей земле. Он считает, что за случившееся их обязательно настигнет расплата.

"Теперь "русский мир" может "гордиться" последствиями того, что он сделал. Мы не простим этого никогда и будем помнить это всегда. Наши дети, внуки и правнуки будут помнить "русский мир". Высокоточным оружием поразили жилой дом. Пусть они гордятся этим. Им это вернется", — сказал мужчина.

Еще одна местная жительница поделилась с нашим корреспондентом своими эмоциями и мыслями после случившегося кошмара. В полуразрушенном доме была квартира ее мамы. Единственным ее пожеланием является аналогичный ответ россиянам.

"Чтобы по ним попали также. Очень много людей на россии поддерживают путина. Они должны осознать на своей собственной шкуре, что такое война, что такое разруха. И что мы чувствуем, когда видим свои дома в таком состоянии", — сказала жительница Днепра.

Напомним, ранее корреспондент "Телеграф" Ян Доброносов побывал на месте происшествия в Днепре и показал, как сейчас выглядит дом, в который россияне попали ракетой 14 января.