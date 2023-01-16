Ракетний удар по Дніпру: названо імена загиблих дітей, кількість жертв зростає (оновлено)

Родичі 17-річного Максима і 15-річної Марії підтвердили їхню загибель

У Дніпрі на місці зруйнованої окупантами багатоповерхівки триває рятувально-пошукова операція. Число загиблих з 35 зросло до 40, а тим часом влада назвала імена двох підлітків, які стали жертвами удару ворожої ракети на житловому масиві Перемога 14 січня.

Голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан у своєму Telegram-каналі повідомив, що це — 17-річний Максим Богуцький та 15-річна Марія Лебідь.

За його словами, про загибель Максима, торішнього випускника навчально-виховного комплексу №111 Дніпра, департаменту гуманітарної політики міськради повідомив батько.

Чиновник також розповів, що Марія навчалася в НВК №66, і навів пост пам'яті її сестри Аліси:

"14.01.23 роzійська ракета вирвала мені серце. Моя Маруся, сестричка люба, красуня, ще зустрінемося, але вже не в цьому житті", — йдеться в короткому пості дівчини в Instagram. Окрім того, вона оголосила збір коштів на поховання Марії.

Марія Лебідь навічно залишиться 15-річною

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Як повідомляє "Суспільне" із посиланням на департаменті гуманітарної політики міськради, третьою загиблою виявилася Анна Фігурна,

Окрім того, у мережі з'явилася інформація про смерть 4-річної Михайлини Францевої. Таким чином чином, число загиблих дітей і підлітків може сягнути чотирьох.

А тим часом Геннадій Корбан повідомив, що на 12:20 понеділка, 16 січня, число загиблих на Перемозі сягнуло 40 чоловік. З них деблоковано 37 осіб (у тому числі три дитини) і знайдено три фрагменти людських тіл (передані у СМЕ для ідентифікації);

врятовано 39 осіб, із них 6 дітей;

травмовано 75 осіб, з них 14 дітей;

розшукується 30 осіб.

Нагадаємо, що після ворожого удару по житловому будинку у Дніпрі на ранок 16 січня, доля 35 мешканців багатоповерхівки була невідома. Пошук людей під завалами триває.