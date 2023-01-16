Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский сравнил теракт в Днепре с российскими зверствами в Мариуполе

Российский теракт в Днепре позволяет осознать масштабы зверств российской армии в Мариуполе.

Просто вдумайтесь — там ежедневно было по несколько таких обрушенных многоэтажек с людьми. По данным оккупантов полностью уничтожены 620 многоквартирных домов. Это Днепр умноженный на 600.

В 600 раз больше погибших семей, детей, домашних животных. В 600 раз больше горя и ужаса.

Впрочем, нет, в Мариуполе было намного, намного ужаснее. Потому что там все эти завалы никто не разбирал. И шансов выжить не было ни у кого вообще. Помните видео из Днепра, где в первые минуты после попадания ракеты люди кричат из под руин. Так вот, в Днепре их достали. А в Мариуполе такие люди медленно умирали. Не было верениц скорых, не было спасателей, потому что их тоже разбомбили.

На примере Днепра видим, что каждый обрушенный подъезд — это десятки погибших. Разрушение одного дома принесло столько ужаса и горя. А в Мариуполе — ВЕСЬ город так. И все это методично, безжалостно, месяцами. И ПРОСТО ТАК. Ни зачем.