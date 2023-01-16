Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський порівняв теракт у Дніпрі з російськими звірствами у Маріуполі

Російський теракт у Дніпрі дозволяє усвідомити масштаби звірств російської армії у Маріуполі.

Просто вдумайтеся — там щодня було по кілька таких обвалений багатоповерхівок з людьми. За даними окупантів, повністю знищено 620 багатоквартирних будинків. Це Дніпро помножене на 600.

У 600 разів більше загиблих сімей, дітей, свійських тварин. У 600 разів більше горя та жаху.

Втім, ні, у Маріуполі було набагато, набагато гірше. Бо там усі ці завали ніхто не розбирав. І шансів вижити не було ні в кого взагалі. Пам’ятайте відео з Дніпра, де в перші хвилини після влучення ракети люди кричать з-під руїн. Так ось, у Дніпрі їх дістали. А у Маріуполі такі люди повільно вмирали. Не було низки швидких, не було рятувальників, бо їх також розбомбили.

На прикладі Дніпра бачимо, що кожен обвалений під’їзд — це десятки загиблих. Руйнування одного будинку принесло стільки жаху та горя. А в Маріуполі — ВСЕ місто так. І все це методично, безжально, місяцями. І ПРОСТО ТАК. Ні для чого.