Ракетний удар по дому у Дніпрі: СБУ дізналася прізвища винних російських військових

Після проведення низки необхідних експертиз окупантам буде повідомлено про підозру

Служба безпеки України назвала прізвища причетних до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, який окупанти здійснили 14 січня. Правоохоронцям вдалося ідентифікувати шістьох причетних до злочину росіян.

За попередніми даними слідства, до скоєння цього злочину можуть бути причетні десятки російських військовослужбовців. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Служби безпеки України. Наразі вдалося встановити кілька осіб, серед яких:

полковник тимошин олег євгенович, 21.06.1971 року (командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310)

майор іваненко олексій сергійович, 08.02.1987 року народження (командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку);

дмитро голенков, 01.09.1978 року народження (начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи);

григор’єв деніс анатолійович, 07.06.1982 року (штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку);

назиров динар, 03.07.1985 року народження (штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку);

поцелуєв євгеній, 16.06.1980 року народження (інженер з авіаційного озброєння 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку).

За фактом скоєного воєнного злочину СБУ розпочала кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки росії).

Також в результаті огляду місця події попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою росіяни завдали удару по житловому будинку в Дніпрі. Після проведення низки необхідних експертиз окупантам буде повідомлено про підозру вчинення особливо тяжкого злочину проти України.

Нагадаємо, що раніше ОSINT-аналітики назвали ім’я російського пілота, причетного до ракетного обстрілу Дніпра 14 січня. Він міг перебувати за штурвалом того самого літака, який атакував українські міста.