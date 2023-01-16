Стало известно имя российского пилота, убившего людей в Днепре: отметился еще в Сирии

Стали известны телефоны и адреса проживания российского оккупанта Валерия Рыкова и его семьи

В сети опубликовали личные данные российского военного Валерия Рыкова, который, вероятно, нанес ракетный удар по Днепру. Известно, что он причастен к бомбежкам гражданского населения в Сирии.

Об этом сообщили в Telegram-канале "ОSINT Бджоли", который специализируется на поиске информации в открытых источниках. Рыков мог быть за штурвалом самолета, который бомбил Украину.

В субботу, 14 января, российские солдаты ударили ракетой по жилой многоэтажке в Днепре, в результате чего по состоянию на 16 января погибли 40 человек. Ракеты по жилому дому выпускал самолет ТУ-22М3 RF-94142, бортовой № 42 "красный". Командиром борта является подполковник Валерий Рыков, который, скорее всего, и был за штурвалом самолета в момент выпуска ракеты.

В 2015 году его фото опубликовали в расследовании InformNapalm — он был одним из пилотов, которые бомбили гражданское население в Сирии. В сети опубликовали личные данные его и его близких родственников.

Рыков Валерий Григорьевич , 16.07.1962, зарегистрированный по адресу: Калужская область, н.п. Шайковка, д.9, кв.7; ИНН 402302296729; паспорт 2906 184593 выдан 30.07.2007 отделением УФМС россии по Калужской области в Кировском районе; авто "VW Touareg" Н747МР40. Телефон +79109107322 (в WhatsАpp установлена его фотография).

, 16.07.1962, зарегистрированный по адресу: Калужская область, н.п. Шайковка, д.9, кв.7; ИНН 402302296729; паспорт 2906 184593 выдан 30.07.2007 отделением УФМС россии по Калужской области в Кировском районе; авто "VW Touareg" Н747МР40. Телефон +79109107322 (в WhatsАpp установлена его фотография). Сын: Рыков Александр Валерьевич 01.11.1985, зарегистрированный по адресу: Калужская область, н.п. Шайковка, дом 9, кв.7, фактически проживает: г. Рязань, ул. Белякова, д.2а, кв.91; паспорт 2905 116628 издан 25.07.2006 отделом внутренних дел Кировского р-на Калужской области; телефон +79105061571 (WhatsАpp), ОК https://ok.ru/profile/521683045271.

01.11.1985, зарегистрированный по адресу: Калужская область, н.п. Шайковка, дом 9, кв.7, фактически проживает: г. Рязань, ул. Белякова, д.2а, кв.91; паспорт 2905 116628 издан 25.07.2006 отделом внутренних дел Кировского р-на Калужской области; телефон +79105061571 (WhatsАpp), ОК https://ok.ru/profile/521683045271. Жена сына: Рыкова Юлия Викторовна 16.01.1985, зарегистрирована по адресу: г. Рязань, ул. Белякова, д.2а, кв.91; паспорт 6118 096725 выдан УМВД россии по Рязанской области; Телефон +79156201919 (WhatsАpp), почта [email protected]

Сын Рыкова с женой

WhatsАpp Валерия Рыкова

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, стало известно имя еще одного российского военного, который причастен к удару по Днепру. Полковник олег тимошин командует подразделением, которое укомплектовано бомбардировщиками Ту-22м3, из которых осуществляется запуск ракет Х-22.