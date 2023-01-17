В Днепре из-под завалов извлекли тело еще одного ребенка — новые цифры жертв

Россияне убили одной ракетой в Днепре по меньшей мере четырех детей

В Днепре продолжают разбирать завалы многоэтажного дома, уничтоженного российской ракетой во время атаки 14 января. Утром вторника, в 9:46 спасатели обнаружили тело еще одного погибшего ребенка. Таким образом, общее количество жертв кремлевской агрессии возросло до 41 человека.

Об этом в собственном Telegram-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он добавил, что тело еще одного несовершеннолетнего украинца, чью жизнь унесла российская ракета, было найдено на развалинах четвертого этажа.

Достаточно символично, что этот ребенок стал четвертым среди своих сверстников, погибших при атаке на многоэтажку. Общее количество лиц, погибших во время трагедии в Днепре, составляет 41 человек. Напомним, что травмы получили 79 человек, из которых 16 детей. Спасти из-под завалов удалось 39 человек, в том числе шестерых несовершеннолетних.

Спасательная операция до сих пор продолжается — уже более 65 часов. Обломки сокрушенного многоквартирного дома разобраны уже больше, чем на 90%. Местные чиновники были убеждены, что на это уйдет несколько недель, но благодаря помощи многих неравнодушных горожан поисковые работы удалось провести максимально быстро.

Свежее фото с места трагедии

В больницах Днепра находится 28 пострадавших во время ракетного удара. Состояние десяти из них — крайне тяжелое. Местонахождение еще 24 человек пока не установлено.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кто из российских военных может быть причастен к атаке на многоэтажку в Днепре. С некоторыми подозреваемыми даже удалось пообщаться журналистам, однако ничего, кроме имперских замашек, они не продемонстрировали.