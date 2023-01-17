У Дніпрі попрощалися з тренером з боксу: фото "Телеграфа" з його кухнею облетіло весь світ

Сім’я чоловіка в момент трагедії гуляла на дворі

У вівторок, 17 січня, у Дніпрі в Дніпровському державному інституті фізичної культури та спорту відбулася церемонія прощання з відомим тренером з боксу Михайлом Кореновським, який загинув внаслідок попадання російської ракети у багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє Інформатор. Чоловіка поховали на Запорізькому цвинтарі. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Попрощатися із загиблим прийшло багато людей.

Прощання з Михайлом Кореновським, Фото: Інформатор

Зазначимо, в момент ракетного удару рф дружина тренера разом з дітьми була на прогулянці. Михайло приїхав додому після змагань і мав до них приєднатися пізніше, але не встиг.

У вівторок, 17 січня, рятувальні роботи у Дніпрі були завершені. За офіційними даними:

Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей,

загинуло 44 особи, з них 5 дітей,

травмовано 79 осіб, із них 16 дітей.

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці трагедії. Зокрема, на одній із фотографій видно звичайну затишну кухню української родини. Фото зруйнованої кімнати облетіло соціальні мережі та світові ЗМІ. Як виявилося, ця кухня належала родині Коренівських. Зовсім недавно там звучав дитячий сміх.

Зруйнована квартира родини Коренівських. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше повідомлялося, що тренер з хортингу врятував з-під завалів свого 10-річного учня у Дніпрі. Нагадаємо, удар рф по багатоповерхівці забрав життя подруг-стоматологів.