В Днепре попрощались с тренером по боксу: фото "Телеграфа" с его кухней облетело весь мир

Семья мужчины в момент трагедии гуляла на улице

Во вторник, 17 января, в Днепре в Днепровском государственном институте физической культуры и спорта прошла церемония прощания с известным тренером по боксу Михаилом Кореновским, который погиб в результате попадания российской ракеты в многоэтажный дом.

Об этом сообщает Информатор. Мужчину похоронили на Запорожском кладбище. У него остались жена и двое детей.

Проститься с погибшим пришло много людей.

Прощание с Михаилом Кореновским, Фото: Информатор

Отметим, в момент ракетного удара рф жена тренера вместе с детьми была на прогулке. Михаил приехал домой после соревнований и должен был к ним присоединиться позднее, но не успел.

Во вторник, 17 января, спасательные работы в Днепре были завершены. По официальным данным:

Спасены 39 человек, из них 6 детей,

погибли 44 человека, из них 5 детей,

травмировано 79 человек, из них 16 детей.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте трагедии. В частности, на одной из фотографий видна обычная уютная кухня украинской семьи. Фото разрушенной комнаты облетело социальные сети и мировые СМИ. Как оказалось, данная кухня принадлежала семье Кореновских. Совсем недавно там звучал детский смех…

Разрушенная квартира семьи Кореновских. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее сообщалось, что тренер по хортингу спас из-под завалов своего 10-летнего ученика в Днепре. Напомним, удар рф по многоэтажке унес жизни подруг-стоматологов.