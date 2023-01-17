"Два светлых человека, мамы...": близкие рассказали о стоматологах, погибших от ракеты в Днепре (фото)

Подруги-стоматологи из Днепра погибли по дороге в спортивный зал

Жертвами состоявшейся 14 января ракетной атаки по Днепру случайно стали подруги Ольга Усова и Ирина Саламатенко. Молодые женщины проходили мимо многоэтажки, куда попала ракета, и были смертельно травмированы обломками. Их родные, друзья и коллеги в шоке от потери.

Ира – врач в третьем поколении, работала хирургом-стоматологом

Среди сообщений о жильцах дома жилого массива Победа, которых уже нашли (спасли и доставили в больницу, либо подтвердили гибель), либо еще разыскивают, по новостным лентам разлетелось известие о гибели двух подруг. Ольга Усова и Ирина Саламатенко в момент "прилета" ракеты Х-22 проходили мимо многоэтажки, что стало для них роковым. Женщины были ранены обломками – Ольга погибла на месте, а Ирина – в больнице.

Дочь и сын Ирины Саламатенко больше не увидят маму из-за российского террора мирных городов

- Два светлых человека, мамы, лучшие подруги Ира и Оля – их убила Россия, – такое сообщение разместила одна из волонтерских организаций Днепра. Впоследствии знакомые днепрянок стали делиться воспоминаниями о них в социальных сетях. Один из постов 39-летней Ирине Саламатенко посвятила Арина Акимова, женщины знакомы более 15 лет.

Ирина Соломатенко – одна из жертв атаки по Днепру, погибла вместе с подругой по дороге в спортзал

– Наши дети с Ирой (ее дочери 6 лет, а сыну – 13) росли вместе, а мой муж учился в одной школе с ее мужем, Игорем – они друзья детства, – рассказала Арина "Телеграфу". – Ира родом из другого города, но она училась в Днепре и здесь осталась жить. Она – врач в третьем поколении, работала хирургом-стоматологом, была очень талантлива. В общем, Ира – жизнерадостный и светлый человек, наша душа компании.

Путешествия были одной из любимых форм для отдыха Ирины Саламатенко.

Арина уточняет, что Ирина жила по соседству с тем домом, который разрушила ракета, и вместе с подружкой как раз направлялась в спортивный зал по дороге, очень популярной для прогулок всех жителей района.

- Я до сих пор не могу поверить в случившееся, — говорит женщина. – Это невероятная потеря для всех, кто знал Ирину. Кстати, когда началось полномасштабное вторжение, Ира с детьми уезжала в Польшу, но ей очень не хватало родных, друзей, работы, поэтому через некоторое время она вернулась домой.

Знакомые называли Ирину душой компанией, и отзывались как о жизнерадостном человеке

Об этом же вспоминает Метек Читайло из Молодежного дома культуры, где во время пребывания в Польше занимались дети Ирины.

- Ирина – отличная и смелая женщина, мама Маруси и Игоря. Она очень скучала по дому и работе, которой не могла здесь заниматься – она была стоматологом, – написал на Фейсбук Метек и выложил видео, на котором Ирина играет отрывок из пьесы Бетховена "К Элизе". – В начале июня, несмотря на то, что война продолжается, она уехала в Украину, зная, что она там нужна, хотя это будет нелегко… Лишь несколько дней назад мы писали друг другу рождественские пожелания.

Написала: "Оля, просто хочу увидеть сообщение, что все окей"

Так же с теплом и грустью вспоминают и знавшие лично 36-летнюю Ольгу Усову, которая, кстати, несколько раз была вынуждена убегать от войны. Сначала еще в 2014-м она с семьей переехала из Донецка в Днепр, потом жила некоторое время в Харькове, где ее застало полномасштабное вторжение.

– Оля с 8-летним сыном некоторое время провела на Западе Украины, но впоследствии вернулась в Днепр где она нам помогла найти жилье, когда мы вынуждены были эвакуироваться из Харькова, – отметила Екатерина Калюжная, с которой Ольга работала вместе в одной из харьковских клиник. – Последний раз мы с ней виделись летом, в Днепре, слышались – в начале осени. Когда 14 января стало известно о ракетной атаке, написала ей: "Оля, просто хочу увидеть сообщение, что все окей", но оно уже не было доставлено. Впоследствии знакомые узнали, что с Олей исчезла связь, но была надежда, что, возможно, она прямо в больнице, но уже вечером стало точно известно о гибели.

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Екатерина отмечает, что пациенты клиники, сотрудники до последнего надеялись, что произошла какая-то досадная ошибка, но, к сожалению, обломок вражеской ракеты оборвал жизнь талантливого врача.

- У Оли два высших образования, она очень профессиональный стоматолог, имела такую сложную, узкую специализацию – эндодонтию, то есть занималась лечение корневых каналов, могла спасти зуб, который уже должны были удалять. К ней коллеги часто обращались за консультациями, – отмечает Екатерина. – В общем, Оля очень целенаправленная, эрудированная, имела интеллектуальный юмор.

Свою профессию Ольга и Ирина применяли и на ниве волонтерства – обе были участницами всеукраинского проекта "ТриЗУБ Дентал" по оказанию стоматологической помощи бойцам.

Один из пациентов и друг Биляк Андрей выложил фото из рабочего кабинета Ольги Усовой

– Ира и Оля были лучшими подружками и останутся уже навсегда. Это трудно осознать и сейчас нужно только единственное — объединяться и максимально думать о семьях, которые остались без своих лучших в мире мам, — написал о женщинах днепровский стоматолог Андрей Похил, также участник волонтерского проекта. – Все стоматологическое сообщество Украины запомнит настоящих Врачей, у которых проклятые решисты унесли жизнь только за то, что они были Украинками. Это очень тяжелый урон для всех нас и для родных, и для коллег, и для пациентов. Для детей и мужей еще не понявших до конца масштаб трагедии. Мы никогда не забудем и не простим это ни одной "русской" мразоте. Ни одной из 140 миллионов.

Похоронят подруг в Днепре 18 января. Прощание с Ириной Саламатенко будет проходить с 11:00 до 13:00, с Ольгой Усовой с 13:00 до 15:00. Оба по адресу: пр. Дмитрия Яворницего, 17а, ритуальная служба "Angels".

Карточки для помощи семьям:

Усов Эдуард

4731219648958563

Саламатенко Игорь

4441114445160235

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