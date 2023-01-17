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"Два светлых человека, мамы...": близкие рассказали о стоматологах, погибших от ракеты в Днепре (фото)

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Днепрянки Ольга и Ирина работали, волонтерили, воспитывали детей, радовались жизни Новость обновлена 17 января 2023, 06:59
Днепрянки Ольга и Ирина работали, волонтерили, воспитывали детей, радовались жизни

Подруги-стоматологи из Днепра погибли по дороге в спортивный зал

Жертвами состоявшейся 14 января ракетной атаки по Днепру случайно стали подруги Ольга Усова и Ирина Саламатенко. Молодые женщины проходили мимо многоэтажки, куда попала ракета, и были смертельно травмированы обломками. Их родные, друзья и коллеги в шоке от потери.

Ира – врач в третьем поколении, работала хирургом-стоматологом

Среди сообщений о жильцах дома жилого массива Победа, которых уже нашли (спасли и доставили в больницу, либо подтвердили гибель), либо еще разыскивают, по новостным лентам разлетелось известие о гибели двух подруг. Ольга Усова и Ирина Саламатенко в момент "прилета" ракеты Х-22 проходили мимо многоэтажки, что стало для них роковым. Женщины были ранены обломками – Ольга погибла на месте, а Ирина – в больнице.

Дочь и сын Ирины Саламатенко больше не увидят маму из-за российского террора мирных городов
Дочь и сын Ирины Саламатенко больше не увидят маму из-за российского террора мирных городов

- Два светлых человека, мамы, лучшие подруги Ира и Оля – их убила Россия, – такое сообщение разместила одна из волонтерских организаций Днепра. Впоследствии знакомые днепрянок стали делиться воспоминаниями о них в социальных сетях. Один из постов 39-летней Ирине Саламатенко посвятила Арина Акимова, женщины знакомы более 15 лет.

Ирина Соломатенко – одна из жертв атаки по Днепру, погибла вместе с подругой по дороге в спортзал
Ирина Соломатенко – одна из жертв атаки по Днепру, погибла вместе с подругой по дороге в спортзал

– Наши дети с Ирой (ее дочери 6 лет, а сыну – 13) росли вместе, а мой муж учился в одной школе с ее мужем, Игорем – они друзья детства, – рассказала Арина "Телеграфу". – Ира родом из другого города, но она училась в Днепре и здесь осталась жить. Она – врач в третьем поколении, работала хирургом-стоматологом, была очень талантлива. В общем, Ира – жизнерадостный и светлый человек, наша душа компании.

Путешествия были одной из любимых форм для отдыха Ирина Саламатенко
Путешествия были одной из любимых форм для отдыха Ирины Саламатенко.

Арина уточняет, что Ирина жила по соседству с тем домом, который разрушила ракета, и вместе с подружкой как раз направлялась в спортивный зал по дороге, очень популярной для прогулок всех жителей района.

- Я до сих пор не могу поверить в случившееся, — говорит женщина. – Это невероятная потеря для всех, кто знал Ирину. Кстати, когда началось полномасштабное вторжение, Ира с детьми уезжала в Польшу, но ей очень не хватало родных, друзей, работы, поэтому через некоторое время она вернулась домой.

Знакомые называли Ирину душой компанией, и отзывались как о жизнерадостном человеке
Знакомые называли Ирину душой компанией, и отзывались как о жизнерадостном человеке

Об этом же вспоминает Метек Читайло из Молодежного дома культуры, где во время пребывания в Польше занимались дети Ирины.

- Ирина – отличная и смелая женщина, мама Маруси и Игоря. Она очень скучала по дому и работе, которой не могла здесь заниматься – она была стоматологом, – написал на Фейсбук Метек и выложил видео, на котором Ирина играет отрывок из пьесы Бетховена "К Элизе". – В начале июня, несмотря на то, что война продолжается, она уехала в Украину, зная, что она там нужна, хотя это будет нелегко… Лишь несколько дней назад мы писали друг другу рождественские пожелания.

Написала: "Оля, просто хочу увидеть сообщение, что все окей"

Так же с теплом и грустью вспоминают и знавшие лично 36-летнюю Ольгу Усову, которая, кстати, несколько раз была вынуждена убегать от войны. Сначала еще в 2014-м она с семьей переехала из Донецка в Днепр, потом жила некоторое время в Харькове, где ее застало полномасштабное вторжение.

– Оля с 8-летним сыном некоторое время провела на Западе Украины, но впоследствии вернулась в Днепр где она нам помогла найти жилье, когда мы вынуждены были эвакуироваться из Харькова, – отметила Екатерина Калюжная, с которой Ольга работала вместе в одной из харьковских клиник. – Последний раз мы с ней виделись летом, в Днепре, слышались – в начале осени. Когда 14 января стало известно о ракетной атаке, написала ей: "Оля, просто хочу увидеть сообщение, что все окей", но оно уже не было доставлено. Впоследствии знакомые узнали, что с Олей исчезла связь, но была надежда, что, возможно, она прямо в больнице, но уже вечером стало точно известно о гибели.

Жизнь Ольги Усовой оборвала российская ракета – она погибла вместе с подругой и коллегой

Екатерина отмечает, что пациенты клиники, сотрудники до последнего надеялись, что произошла какая-то досадная ошибка, но, к сожалению, обломок вражеской ракеты оборвал жизнь талантливого врача.

- У Оли два высших образования, она очень профессиональный стоматолог, имела такую сложную, узкую специализацию – эндодонтию, то есть занималась лечение корневых каналов, могла спасти зуб, который уже должны были удалять. К ней коллеги часто обращались за консультациями, – отмечает Екатерина. – В общем, Оля очень целенаправленная, эрудированная, имела интеллектуальный юмор.

Свою профессию Ольга и Ирина применяли и на ниве волонтерства – обе были участницами всеукраинского проекта "ТриЗУБ Дентал" по оказанию стоматологической помощи бойцам.

Один из пациентов и друг Биляк Андрей выложил фото из рабочего кабинета Ольги Усовой
Один из пациентов и друг Биляк Андрей выложил фото из рабочего кабинета Ольги Усовой

– Ира и Оля были лучшими подружками и останутся уже навсегда. Это трудно осознать и сейчас нужно только единственное — объединяться и максимально думать о семьях, которые остались без своих лучших в мире мам,написал о женщинах днепровский стоматолог Андрей Похил, также участник волонтерского проекта. – Все стоматологическое сообщество Украины запомнит настоящих Врачей, у которых проклятые решисты унесли жизнь только за то, что они были Украинками. Это очень тяжелый урон для всех нас и для родных, и для коллег, и для пациентов. Для детей и мужей еще не понявших до конца масштаб трагедии. Мы никогда не забудем и не простим это ни одной "русской" мразоте. Ни одной из 140 миллионов.

Похоронят подруг в Днепре 18 января. Прощание с Ириной Саламатенко будет проходить с 11:00 до 13:00, с Ольгой Усовой с 13:00 до 15:00. Оба по адресу: пр. Дмитрия Яворницего, 17а, ритуальная служба "Angels".

Карточки для помощи семьям:

Усов Эдуард

4731219648958563

Саламатенко Игорь

4441114445160235

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Подруги Ольга и Ирина погибли вместе во время ракетной атаки на Днепр – они просто проходили мимо атакуемого ракетой дома
Подруги Ольга и Ирина погибли вместе во время ракетной атаки на Днепр – они просто проходили мимо атакуемого ракетой дома
Теги:
#Днепр #Жертвы #Ракетная атака #Будинок #Ольга Усова #Ирина Соломатенко