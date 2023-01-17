"Дві світлі людини, мами...": близькі розповіли про стоматологинь, які загинули від ракети у Дніпрі (фото)

Подруги-стоматологи з Дніпра загинули по дорозі до спортивного залу

Жертвами ракетної атаки по Дніпру, що відбулась 14 січня, випадково стали подруги Ольга Усова та Ірина Саламатенко. Молоді жінки проходили повз багатоповерхівку, куди влучила ракета, і були смертельно травмовані уламками. Їх рідні, друзі та колеги шоковані втратою.

Іра – лікар у третьому поколінні, працювала хірургом-стоматологом

Серед повідомлень про мешканців будинку житлового масиву Перемога, яких вже знайшли (врятували і доправили до лікарні, або підтвердили загибель), або ще розшукують, по новинних стрічках розлетілась звістка про загибель двох подруг. Ольга Усова та Ірина Саламатенко у момент "прильоту" ракети Х-22 проходили повз багатоповерхівку, що стало для них фатальним. Жінок було поранено уламками – Ольга загинула на місці, а Ірина – у лікарні.

Донька і син Ірини Саламатенко більше не побачать маму через російський терор мирних міст

- Дві світлі людини, мами, кращі подруги Іра та Оля – їх вбила Росія, — таке повідомлення розмістила одна з волонтерських організацій Дніпра. Згодом знайомі дніпрянок почали ділитися спогадами про них у соціальних мережах. Один з постів 39-річній Ірині Саламатенко присвятила Аріна Акімова, жінки знайомі більш ніж 15 років.

Ірина Соломатенко - одна з жертв атаки по Дніпру, загинула разом з подругою по дорозі до спортзали

- Наші діти з Ірою (її доньці 6 років, а сину – 13) росли разом, а мій чоловік вчився в одній школі з її чоловіком, Ігорем – вони друзі дитинства, – розповіла Аріна "Телеграфу". – Іра родом з іншого міста, але вона навчалась в Дніпрі та тут лишилась жити. Вона – лікар у третьому поколінні, працювала хірургом-стоматологом, була дуже талановита. Загалом Іра – життєрадісна і світла людина, наша душа компанії.

Подорожі були однією з улююблених форм для відпочинку Ірини Саламатенко

Аріна уточнює, що Ірина жила по сусідству з тим будинком, який зруйнувала ракета, і разом з подружкою як раз прямувала до спортивної зали по дорозі, дуже популярної для прогулянок всіх мешканців району.

- Я досі не можу повірити в те, що трапилось, – говорить жінка. – Це неймовірна втрата для всіх, хто знав Ірину. До речі, коли почалося повномасштабне вторгнення, Іра з дітьми виїжджала до Польщі, але їй дуже не вистачало рідних, друзів, роботи, тому через деякий час вона повернулась додому.

Знайомі називали Ірину душею компанією, і відгукувались як про життєрадісну людину

Про це згадує і Метек Читайло з Молодіжного дому культури, де під час перебування в Польщі займались діти Ірини.

- Ірина – чудова і смілива жінка, мама Марусі та Ігоря. Вона дуже сумувала за домом і роботою, якою не могла тут займатися – вона була стоматологом, – написав на Фейсбук Метек та виклав відео, на якому Ірина грає уривок з п’єси Бетховена "До Елізи". – На початку червня, не дивлячись на те, що війна триває, вона поїхала до України, знаючи, що вона там потрібна, хоча це буде нелегко… Лише кілька днів тому ми писали один одному різдвяні побажання.

Написала: "Оля, просто хочу побачити повідомлення, що все окей"

Так само з теплом і сумом згадують і ті, хто знав особисто 36-річну Ольгу Усову, яка, до речі, кілька разів була змушена втікати від війни. Спочатку, ще у 2014-му вона з родиною переїхала з Донецьку до Дніпра, потім жила деякий час у Харкові, де її заскочило повномасштабне вторгнення.

- Оля з 8-річним сином певний час провела на Заході України, але згодом повернулась до Дніпра, де вона нам допомогла знайти житло, коли ми змушені були евакуюватися з Харкова, – зазначила Катерина Калюжна, з якою Ольга працювала разом в одній з харківських клінік. – Останній раз ми з нею бачились влітку, у Дніпрі, чулись – на початку осені. Коли 14 січня стало відомо про ракетну атаку, написала їй: "Оля, просто хочу побачити повідомлення, що все окей", але воно вже не було доставлено. Згодом від знайомих дізнались, що з Олею зник зв'язок, але була надія, що, можливо, вона просто в лікарні, але вже ввечері стало точно відомо про загибель.

Життя Ольги Усової обірвала російська ракета - вона загинула разом з подругою і колегою

Катерина наголошує, що пацієнти клініки, співробітники до останнього сподівались, що сталася якась прикра помилка, але, на жаль, уламок ворожої ракети обірвав життя талановитої лікарки.

- В Олі дві вищі освіти, вона дуже фаховий стоматолог, мала таку складну, вузьку спеціалізацію – ендодонтію, тобто займалась лікування кореневих каналів, могла врятувати зуб, який вже мали видаляти. До неї колеги часто звертались за консультаціями, – наголошує Катерина. – Загалом Оля дуууже цілеспрямована, ерудована, мала інтелектуальний гумор.

Свій фах Ольга та Ірина застосовували й на ниві волонтерства – обидві були учасницями всеукраїнського проєкту "ТриЗУБ Дентал" з надання стоматологічної допомоги бійцям.

Один з пацієнтів і друг Біляк Андрій виклав фото з робочого кабінету Ольги Усової

- Іра та Оля були найкращими подружками та залишаться вже назавжди. Це важко усвідомити й зараз треба тільки єдине — єднатися і максимально думати про родини, які залишились без своїх найкращих у світі матусь, — написав про жінок дніпровський стоматолог Андрій Похил, який також є учасником волонтерського проєкту. – Вся стоматологічна спільнота України запам‘ятає справжніх Лікарів, в яких кляті рашисти забрали життя тільки за те, що вони були Українками. Це дуже важка втрата для всіх нас і для рідних і для колег і для пацієнтів. Для дітей та чоловіків які ще не зрозуміли до кінця масштаб трагедії. Ми ніколи не забудемо і не пробачимо це жодній "руській" мразоті. Жодній зі 140 мільйонів.

Поховають подруг у Дніпрі 18 січня. Прощання з Іриною Саламатенко проходитиме з 11:00 до 13:00, з Ольгою Усовою з 13:00 до 15:00. Обидва за адресою: пр. Дмитра Яворницього, 17а, ритуальна служба "Angels".

Картки для допомоги родинам:

Усов Едуард

4731219648958563

Саламатенко Ігор

4441114445160235

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