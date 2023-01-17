"Среагировал мгновенно": тренер спас 10-летнего мальчика из-под завалов в Днепре

В момент трагедии мужчина находился в 200 м от места удара

В субботу, 14 января, россия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего был сильно поврежден многоэтажный дом в спальном районе города. Проходивший мимо тренер по хортингу Юрий Васецкий знал, что в этом доме живет его ученик — 10-летний Ростислав. Наставнику с помощью других граждан удалось вытащить мальчика из-под завалов.

Об этом сообщает "Киев 24", который взял интервью у героя. Васецкий поведал, что спустить ребенка с 3-го этажа ему помогли местные жители, а в момент трагедии мать Ростислава дежурила в детской больнице.

"Мы не видели, как прилетела ракета, мы уже услышали взрыв. В Днепре жилой массив "Победа" – это спальный район. Здесь нет никаких объектов инфраструктуры или военных объектов, это только спальный район. В этом массиве есть только школы, сады и жилые дома.

Мне повезло, но повезло больше Ростиславу, что я находился в 200 метрах от места этого страшного события. Я знаю, что его мать работает в больнице и воспитывает его одна, поэтому мгновенно среагировал. Зная где они живут, с помощью других людей, мы поднялись на 3-й этаж и спустили Ростислава вниз", — рассказал Юрий.

Справка: Хортинг – это современное украинское боевое искусство, созданное в Украине. Основатели этого единоборства объясняют, что слово хортинг происходит от названия острова Хортица, где располагалась Запорожская Сечь.

Во вторник, 17 января, спасательные работы в Днепре были завершены. По официальным данным, в результате удара рф погибли 44 человека, из них 5 детей. Из-под завалов удалось спасти 39 человек. Ранее СБУ опубликовала имена виновных в трагедии российских военных. В рф цинично опровергают свою причастность к разрушению жилого дома, ссылаясь на эфир Алексея Арестовича. В итоге чиновник покинул пост советника Офиса президента Украины.