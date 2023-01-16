Удар россиян по Днепру: песков "объяснился" и намекнул на Арестовича

Арестович аргументировал свои слова тем, что "просто очень сильно устал"

В россии впервые отреагировали на трагедию в Днепре, где ракета оккупационной армии попала по многоэтажному жилому дому, похоронив под завалами десятки его мирных жителей. В частности, кремлевский пресс-секретарь дмитрий песков заявил, что российская армия не наносит ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры и это подтверждают даже слова некоторых представителей украинской власти. Речь, очевидно, шла о советнике руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, который, во время комментирования трагедии, опрометчиво заявил, что ракета рф попала в жилую многоэтажку якобы потому, что ее сбили украинские силы ПВО.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщили российские "риа новости".

"Армия рф не наносит ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным. Вы сами видели выводы некоторых представителей Украины, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет и ПВО", — сказал песков.

Стоит напомнить, как в Вооруженных силах Украины прокомментировали публичное заявление Арестовича о якобы сбитии российской ракеты силами ПВО, после чего попала в жилую многоэтажку, подчеркнув, что в Украине даже нет такого оружия, которое могло бы сбить ракету типа Х-22.

Также "Телеграф" сообщал, как глава территориальной обороны Днепропетровщины Геннадий Корбан назвал имена двоих погибших под завалами детей.