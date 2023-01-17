Арестович уходит с поста советника ОП: причина и фото заявления

До сих пор остается неизвестным, будет ли заявление советника подписано

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, попавший в громкий скандал из-за своего необоснованного заявления о якобы сбитии российской ракеты Х-22 украинскими силами ПВО, в результате чего та упала на жилую многоэтажку и Днепре, написав заявление об увольнении.

Соответствующий документ во вторник, 17 января, Арестович обнародовал на своей странице в Facebook, отметив, что таким образом преследует цель продемонстрировать всем пример цивилизованного поведения.

"Написал заявление об освобождении от должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения. Принципиальная ошибка, следовательно, в отставку", — говорится в тексте публикации.

Стоит добавить, что в комментариях под публикацией пользователи сети, которые являются поклонниками Алексея Арестовича, начали поддерживать его и подчеркивать, что соответствующее решение он принял зря. В то же время сам советник в своей уже привычной для всех саркастической манере написал:

"В прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз", — говорится в тексте сообщения.

Напомним, что после массированного ракетного удара, когда враг попал по многоквартирному дому в Днепре, где погибли более 40 жителей, Арестович сделал неожиданное заявление, из-за чего нарвался на волну критики в сети. Однако нашлись и те, кто решил его поддержать и оправдывал опрометчивость политика.

Также напомним, что Арестович постоянно попадал в скандалы, до сих пор сходившие ему с рук. К примеру, его возмущало, что многие украинцы восхищаются главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и при этом игнорируют тот факт, что Вооруженными силами и Территориальной обороной руководит верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как Арестович оправдывался перед украинцами из-за своего скандального заявления о якобы сбитии российской Х-22 силами украинского ПВО.