Виноваты боты: Арестович вновь оправдался за скандальное заявление о Днепре

Эксперт заявил об организованной против него кампании

Советник Офиса президента Алексей Арестович признал, что совершил ошибку говоря о том, что ракету, которая упала на многоэтажку в Днепре, якобы сбили украинские силы ПВО и извинился, однако не перед всеми.

Об этом он рассказал в эфире совместной программы с правозащитником Марком Фейгиным, 16 января.

"Это серьезная ошибка и с этим ничего не сделаешь, она такая, как есть", — сказал Арестович и добавил, что теперь ее надо разобрать и не допускать впредь.

Вместе с тем он сказал, что совершенная ошибка не соразмерна волне критики в его сторону, а также добавил, что никаких юридических последствий его заявление не вызвало.

Тем не менее Арестович выразил мнение, что столь обширная реакция является следствием работы "бот-сетей", которые по его мнению связаны с Виктором Медведчуком, Петром Порошенко и россией.

"Это организованная кампания, которую вольно или невольно подхватила волна людей, травмированных этим преступлением", — сказал он.

Советник ОПУ все же извинился перед родственниками и близкими погибших в трагедии, жителям Днепра, а также перед теми украинцами, кого его слова задели лично.

Стоит отметить, что заявления Арестовича о ракете вызвали широкий резонанс, который дошел даже до Верховной Рады. Там уже начали собирать подписи относительно его увольнения.