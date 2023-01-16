Виноваты боты: Арестович вновь оправдался за скандальное заявление о Днепре
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Эксперт заявил об организованной против него кампании
Советник Офиса президента Алексей Арестович признал, что совершил ошибку говоря о том, что ракету, которая упала на многоэтажку в Днепре, якобы сбили украинские силы ПВО и извинился, однако не перед всеми.
Об этом он рассказал в эфире совместной программы с правозащитником Марком Фейгиным, 16 января.
"Это серьезная ошибка и с этим ничего не сделаешь, она такая, как есть", — сказал Арестович и добавил, что теперь ее надо разобрать и не допускать впредь.
Вместе с тем он сказал, что совершенная ошибка не соразмерна волне критики в его сторону, а также добавил, что никаких юридических последствий его заявление не вызвало.
Тем не менее Арестович выразил мнение, что столь обширная реакция является следствием работы "бот-сетей", которые по его мнению связаны с Виктором Медведчуком, Петром Порошенко и россией.
"Это организованная кампания, которую вольно или невольно подхватила волна людей, травмированных этим преступлением", — сказал он.
Советник ОПУ все же извинился перед родственниками и близкими погибших в трагедии, жителям Днепра, а также перед теми украинцами, кого его слова задели лично.
Стоит отметить, что заявления Арестовича о ракете вызвали широкий резонанс, который дошел даже до Верховной Рады. Там уже начали собирать подписи относительно его увольнения.