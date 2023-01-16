Соучредитель Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" о ситуации с Алексеем Арестовичем:

Кремлевский пресс-секретарь дмитрий песков цинично заявил в понедельник, 16 января, что российская армия не наносит ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры в Украине.

При этом сделал явный кивок в сторону Арестовича, вызвавшего немало шума своим заявлением о том, что российская ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, что привело к многочисленным жертвам, якобы была сбита украинскими ПВО.

В заявлениях пескова нет ничего удивительно. Они направлены на внутреннюю аудиторию, которой из телевизора в головы вкладывают дер*мо на протяжении многих лет. И песков периодически добавляет очередную порцию от себя и от Кремля.

Даже если бы Арестович не ляпнул то, что ляпнул, российские пропагандисты придумали бы что-то от себя, как они придумывали уже не раз. А так – он просто облегчил им задачу.

Я не верю в том, что Арестович предатель, что он завербован ФСБ и так далее, хоть такие версии ходят в украинском информпространстве.

Все ищут какую-то конспирологию. Мне же кажется, он, как говорится, "берега попутал". Что неудивительно. Арестович не вылезает с информационного пространства уже год. Как показывают опросы, является одним из самых известных людей в Украине.

Думаю, он просто потерял контроль. Есть миллион поклонников, которые ему постоянно твердят, какой он молодец. У него берут автографы. И Арестович просто "поплыл".

Он ведь не первый раз несет откровенную чушь. Делает какие-то нереалистичные прогнозы.

И ему за это – ничего.

Почему?

Потому что оппозиции в Украине сейчас нет. Да и политической жизни как таковой нет.

На каналах и журналисты, и приглашенные эксперты боятся слово сказать с намеком на критику власти. Есть единый телемарафон, где, понятно, всё в одном удобном Банковой стиле.

И пока сам Офис президента в лице Ермака не примет решение "мочить" Арестовича – ничего тому не будет.

Сейчас он ОП полезен для определенных целей. Арестович настолько известен, что является неплохим инструментом для решения неких внутренних вопросов. Отвлечения внимания от чего. Или, напротив, привлечения внимания к чему-то. Поэтому от него и не избавляются.

А еще потому, что, хоть он и не субъектен, не самостоятелен, но всякое может быть. И логика ОП тут такая – лучше пусть Арестович "лажает" под нашим контролем, чем будет где-то на стороне работать против нас.