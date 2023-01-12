Большинство украинцев назвали Зеленского политиком года - кто еще в первой пятерке

Зеленский оказался на первом месте во всех регионах страны

Большинство украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского политиком года 2022. Так считают 59% респондентов, которые приняли участие в новом опросе от Центра Разумкова.

Так, согласно данным отчета по итогам опроса социологической службы Центра Разумкова, который проводился с 21 декабря по 3 января 2023 года, отвечая на вопрос "Какого украинского политического деятеля вы бы назвали политиком 2022 года?", 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского.

На втором месте оказался главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (10%). По 2,4% опрошенных назвали советника главы Офиса президента Алексея Арестовича и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба получил 1,7% голосов, а советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и волонтер Сергей Притула — 1.1%.

5,2% ответили — "нет такого" (политика) и еще 8,4% затруднились ответить.

При этом отмечается, что респонденты сами выбирали фамилии своих фаворитов, а не выбирали из предложенных.

В материале также указывается, что Зеленский оказался на первом месте во всех регионах страны, среди всех полов и возрастов и не зависимо от того на каком языке разговаривал опрошенный.

"Политиком года-2022 Зеленского назвали большинство опрошенных во всех регионах: 66,5% на Юге, 61% в Центральном регионе, 57% на Западе и 55% на Востоке страны. Чаще его называют женщины (62%), чем мужчины (55%). Представители младших возрастов чаще, чем люди среднего и старшего возраста: 68% среди тех, кому меньше 30 лет, 63% среди тех, кому от 30 до 39 лет, и от 54% до 56% в средних и старших возрастных группах. Среди тех, кто дома говорит преимущественно на украинском языке, В. Зеленского политиком года назвали 60%, среди тех, кто преимущественно говорит на русском — 55%", — говорится на странице исследования.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы назвали первоочередную задачу властей после победы в войне.

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