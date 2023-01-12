Більшість українців назвали Зеленського політиком року – хто ще у першій п’ятірці

Зеленський опинився на першому місці у всіх регіонах країни

Більшість українців назвали президента України Володимира Зеленського політиком року 2022 року. Так вважають 59% респондентів, які взяли участь у новому опитуванні від Центру Разумкова.

Так, згідно з даними звіту за підсумками опитування соціологічної служби Центру Разумкова, яке проводилося з 21 грудня по 3 січня 2023 року, відповідаючи на запитання "Якого українського політичного діяча ви назвали б політиком 2022 року?", 59% опитаних назвали Володимира Зеленського.

На другому місці опинився головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (10%). За 2,4% опитаних назвали радника глави Офісу президента Олексія Арестовича та п’ятого президента України Петра Порошенка.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба отримав 1,7% голосів, а радник глави Офісу президента Михайло Подоляк та волонтер Сергій Притула – 1.1%.

5,2% відповіли — "немає такого" (політика) і ще 8,4% важко відповісти.

При цьому наголошується, що респонденти самі обирали прізвища своїх фаворитів, а не обирали із запропонованих.

У матеріалі також зазначається, що Зеленський опинився на першому місці у всіх регіонах країни, серед усіх статей та віку і незалежно від того якою мовою розмовляв опитаний.

"Політиком року-2022 Зеленського назвали більшість опитаних у всіх регіонах: 66,5% на Півдні, 61% у Центральному регіоні, 57% на Заході та 55% на Сході країни. Найчастіше його називають жінки (62%), ніж чоловіки (55) %) Представники молодшого віку частіше, ніж люди середнього та старшого віку: 68% серед тих, кому менше 30 років, 63% серед тих, кому від 30 до 39 років, та від 54% до 56% у середніх та старших вікових групах. Серед тих, хто вдома говорить переважно українською мовою, В. Зеленського політиком року назвали 60%, серед тих, хто переважно розмовляє російською – 55%”, – йдеться на сторінці дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці назвали першочергове завдання влади після перемоги у війні.

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