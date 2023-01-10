Українці назвали першочергове завдання влади після перемоги: опитування здивувало

Українцям не "горить" відбудова та відновлення інфраструктури населених пунктів

Половина українців несподівано вважають, що після перемоги у війні та знищення росії наша влада має докласти максимум зусиль не для повернення громадян з-за кордону та створення робочих місць, а подолання корупції в Україні. І лише один із 40 вважає, що першочергово слід займатися розвитком зеленої енергетики

Про це свідчать дані опитування, проведеного у Telegram-каналі сайту "Телеграф" на початку 2023 року.

На запитання "Які завдання першочергово має виконати влада України після перемоги?", де можна було обирати одразу три варіанти, відповіді респондентів розділилися таким чином:

Зменшити корупцію — 49,1%;

Зміцнити обороноздатність України — 44,7%;

Відбудувати житло, пошкоджене у війні — 40,7%;

Відновити інфраструктуру населених пунктів — 36,3%;

Створити робочі місця — 25%;

Збільшити соціальну підтримку громадян — 16,1%;

Сприяти поверненню людей з-за кордону — 11,7%;

Збільшити незалежність судів — 7,3%;

Прискорити перехід на зелену енергетику — 2,4%.

Результати опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" з компанією Active Group.

Раніше ми писали, що опитування "Телеграфу" засвідчило: тотальна більшість українців пов'язують своє майбутнє саме з Україною.

Також нагадаємо, що перевірка українців на патріотизм показала: понад три чверті з них хочуть, щоб їхні діти продовжували жити у національній державі. І лише один з 19 має намір однозначно пов'язати майбутнє своїх дітей з чужою країною.