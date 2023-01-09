Українців перевірили на патріотизм: скільки готові відправити своїх дітей жити за кордоном

Чверть українців воліють залишитися на Батьківщині, але не виключають і виїзду на ПМП

Більш як три чверті українців хочуть, щоб їхні діти також продовжували жити у своїй національній державі. І лише один з 19 має намір однозначно й непатріотично пов'язати майбутнє своїх дітей з чужою країною.

Про це свідчать дані опитування, проведеного у Telegram-каналі сайту "Телеграф" на початку 2023 року.

На запитання "Ви хочете, щоб ваші діти жили в Україні або в іншій країні?" де можна було обирати лише один варіант, відповіді респондентів розділилися таким чином:

Однозначно в Україні — 53,6%

Краще в Україні, але можливо в іншій країні — 26,1%

Краще в іншій країні, але можливо, щоб в Україні — 6,8%

Однозначно в іншій країні — 5,5

Вагалися з відповіддю вісім відсотків опитаних.

Результати опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" з компанією Active Group.

Раніше ми писали, що тотальна більшість українців пов'язують своє майбутнє саме з Україною.

Також нагадаємо, понад 80 відсотків українців вірять у перемогу над росією та її знищення, а також у повне відновлення нашої територіальної цілісності у кордонах 1991 року, включаючи Донбас і Крим.