Украинцев проверили на патриотизм: сколько готовы отправить своих детей жить за границей

Четверть украинцев предпочитают остаться на Родине, но не исключают и выезда на ПМЖ

Более трех четвертей украинцев хотят, чтобы их дети тоже продолжали жить в своем национальном государстве. И только один из 19 намерен однозначно и непатриотично увязать будущее своих детей с чужой страной.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в Telegram-канале сайта "Телеграф" в начале 2023 года.

На вопрос "Вы хотите, чтобы ваши дети жили в Украине или другой стране?" где можно было выбирать только один вариант, ответы респондентов разделились следующим образом:

Однозначно в Украине — 53,6%

Лучше в Украине, но возможно в другой стране — 26,1%

Лучше в другой стране, но возможно, чтобы в Украине 6,8%

Однозначно в другой стране — 5,5

Затруднились с ответом восемь процентов опрошенных.

Результаты опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Ранее мы писали, что тотальное большинство украинцев связывают свое будущее именно с Украиной.

Также напомним, что более 80 процентов украинцев верят в победу над россией и ее уничтожение, а также в полное восстановление нашей территориальной целостности в границах 1991 года, включая Донбасс и Крым.