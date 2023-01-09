Украинцев проверили на патриотизм: сколько готовы отправить своих детей жить за границей
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Четверть украинцев предпочитают остаться на Родине, но не исключают и выезда на ПМЖ
Более трех четвертей украинцев хотят, чтобы их дети тоже продолжали жить в своем национальном государстве. И только один из 19 намерен однозначно и непатриотично увязать будущее своих детей с чужой страной.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в Telegram-канале сайта "Телеграф" в начале 2023 года.
На вопрос "Вы хотите, чтобы ваши дети жили в Украине или другой стране?" где можно было выбирать только один вариант, ответы респондентов разделились следующим образом:
- Однозначно в Украине — 53,6%
- Лучше в Украине, но возможно в другой стране — 26,1%
- Лучше в другой стране, но возможно, чтобы в Украине 6,8%
- Однозначно в другой стране — 5,5
Затруднились с ответом восемь процентов опрошенных.
Результаты опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Ранее мы писали, что тотальное большинство украинцев связывают свое будущее именно с Украиной.
Также напомним, что более 80 процентов украинцев верят в победу над россией и ее уничтожение, а также в полное восстановление нашей территориальной целостности в границах 1991 года, включая Донбасс и Крым.