Винні боти: Арестович знову виправдався за скандальну заяву про Дніпро

Експерт заявив про організовану проти нього кампанію

Радник Офісу президента Олексій Арестович визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО і вибачився, проте не перед усіма.

Про це він розповів в ефірі спільної програми із правозахисником Марком Фейгіним, 16 січня.

"Це серйозна помилка і з цим нічого не зробиш, вона така як є", — сказав Арестович і додав, що тепер її треба розібрати та не допускати надалі.

Водночас він сказав, що допущена помилка не відповідає хвилі критики в його бік, а також додав, що жодних юридичних наслідків його заява не викликала.

Проте Арестович висловив думку, що така велика реакція є наслідком роботи "бот-мереж", які, на його думку, пов’язані з Віктором Медведчуком, Петром Порошенком та росією.

"Це організована кампанія, яку мимоволі підхопила хвиля людей, травмованих цим злочином", — сказав він.

Радник ОПУ все ж таки попросив вибачення у родичів та близьких загиблих у трагедії, жителів Дніпра, а також у тих українців, яких його слова зачепили особисто.

Варто зазначити, що заяви Арестовича про ракету викликали широкий резонанс, який дійшов до Верховної Ради. Там уже почали збирати підписи щодо його звільнення.