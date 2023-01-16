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Винні боти: Арестович знову виправдався за скандальну заяву про Дніпро

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Олексій Арестович Новина оновлена 16 січня 2023, 23:38
Олексій Арестович. Фото facebook.com/alexey.arestovich

Експерт заявив про організовану проти нього кампанію

Радник Офісу президента Олексій Арестович визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО і вибачився, проте не перед усіма.

Про це він розповів в ефірі спільної програми із правозахисником Марком Фейгіним, 16 січня.

"Це серйозна помилка і з цим нічого не зробиш, вона така як є", — сказав Арестович і додав, що тепер її треба розібрати та не допускати надалі.

Водночас він сказав, що допущена помилка не відповідає хвилі критики в його бік, а також додав, що жодних юридичних наслідків його заява не викликала.

Проте Арестович висловив думку, що така велика реакція є наслідком роботи "бот-мереж", які, на його думку, пов’язані з Віктором Медведчуком, Петром Порошенком та росією.

"Це організована кампанія, яку мимоволі підхопила хвиля людей, травмованих цим злочином", — сказав він.

Радник ОПУ все ж таки попросив вибачення у родичів та близьких загиблих у трагедії, жителів Дніпра, а також у тих українців, яких його слова зачепили особисто.

Варто зазначити, що заяви Арестовича про ракету викликали широкий резонанс, який дійшов до Верховної Ради. Там уже почали збирати підписи щодо його звільнення.

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#Скандал #Дніпро #Олексій Арестович