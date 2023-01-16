У Раді зібрано підписи за позбавлення ОПЗЖ мандатів – тепер взялися за Арестовича

150 підписів за вигнання депутатів ОПЗЖ із Ради було зібрано

У Верховній раді таки зібрали необхідну кількість підписів під зверненням до Руслана Стефанчука щодо позбавлення депутатських повноважень членів проросійської партії ОПЗЖ. Крім того, у парламенті збирають підписи із вимогою звільнити радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Як написав у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко, необхідні 150 підписів під зверненням до Стефанчука з приводу позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ було зібрано.

"Ми таки зібрали підписи у Верховній Раді, ОПЗЖ час позбавити мандатів. Нехай пишуть статті з Ростова. Ми зробили петицію про це і отримали голоси. Зробили законопроект. Чекаємо на реакцію Стефанчука. І пам’ятаємо, маріонеток путіна тут не повинно бути. Тримаємо стрій!", – розповів Гончаренко.

Крім того, нардеп повідомив, що він разом з іншими депутатами вже розпочали збір підписів з вимогою звільнити радника ВП Олексія Арестовича, який оскандалився.

Що має зробити влада?

1. Арештович має піти.

2. Офіційна заява, що фантазії Арестовича на військову тематику не мають відношення до позиції Банкової.

3. Також було направлено депутатське звернення до голови СБУ. Тому що вигадки Арестовича про руйнування будинку у Дніпрі через наші ППО – те, що відповідає критеріям державної зради ", – каже Гончаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Арестович поспішив виправдатися за свої слова про ракету у Дніпрі, проте пізніше забрав свої вибачення. Пізніше у росії, коментуючи теракт у Дніпрі, заявили, що російська армія нібито не завдає ударів по житлових будинках та об'єктах соціальної інфраструктури і це мовляв підтверджують навіть слова деяких представників української влади, ймовірно, там так натякнули на слова Арестовича.