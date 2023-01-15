"...українські гни*и": Арестович забрав свої вибачення та звинуватив у скандалі самих громадян

Арестович пішов у "контратаку" на українців

Після слів радника Офісу президента Олексія Арестовича про "збиту" ракету над Дніпром, у мережі розгорівся справжній скандал. За сказане йому довелося давати пояснення, заявляючи, що він міг висловитися неправильно через "втому". Однак тепер Арестович відкликає всі свої вибачення та каже, що все сказав правильно.

На своїй сторінці у Facebook радник ОП каже, що передумав вибачаться, оскільки переглянув відео, де були вимовлені слова про ракету.

"Дивіться з 03:55 по 04:05 ( Ефір Арестовича з Фейгіним — Ред .). Я чітко кажу двічі: "судячи з усього" і "ще розбиратися і розбиратися" ", — зазначив Арестович.

Таким чином Арестович намагається донести до розгніваних українців, що вони нібито не так його зрозуміли, а його слова про ракету ППО були лише припущенням.

"Тобто будучи навіть радикально втомленим, застереження — що моє припущення про ракету ППО, всього лише — версія, яку ще потрібно перевіряти, я у висловлювання вставив, рефлекси не проп’єш ", — каже радник ВП.

При цьому варто зазначити, що у вказаному Арестовичем відрізку відео не можна точно зрозуміти, до чого він говорить фрази "зважаючи на все" і "ще розбиратися і розбиратися", до збиття ракети або до своїх інших припущень. Його слова з 03:45 до 04:15 виглядають наступним чином:

"Її збили (ракету — Ред). Вона впала на під’їзд . Вона вибухнула, коли впала. Але крім того, там проблема з їдким димом, а це вірна ознака X-22, тому що вона заправляється вкрай токсичним паливом. І це , судячи з усього, тут ще розбиратися і розбиратися, ну можна припустити, що воно стало ще й додатковим елементом ураження — токсичне паливо як таке ", — сказав Арестович.

Сказавши у своє виправдання все вищезгадане Арестович пішов у "контратаку" на українців, заявивши, що своїми претензіями до нього вони "стрімко втрачають людську подобу" і звинувативши їх у наративах, схожих на кремлівські.

"Зате товариші, що стрімко втрачають людську подобу (судячи з того, що вони несуть), разом із московськими колегами радісно заспівали:

- Арестович однозначно сказав про ракету ППО!", – каже Арестович.

Своїм останнім повідомленням, мабуть, Арестович вирішив обізвати своїх українських противників "гнидами", написавши фразу Симона Петлюри "Не такі страшні московські воші, як українські гниди".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за арештовича, що оскандалився, раптово заступився нардеп Тищенко.