"Він не правий, але…": Тищенко раптово заступився за Арестовича

Скандальний нардеп закликав зберігати єдність

Заяви радника Офісу президента Олексія Арестовича про те, що ракета Х-22, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, була збита ППО, вже викликали масштабний скандал в Україні, проте знайшлися і ті, хто вирішив підтримати його.

Несподівана "допомога" прийшла з боку фігуранта безлічі скандалів, нардепа Миколи Тищенка, який у своєму Facebook закликав зайнятися боротьбою проти реальних внутрішніх ворогів.

"Так, Олексій не правий. Його меседж був помилковим. Проте теракт стався незалежно від слів військового експерта. Ракета впала на будинок не через Арестовича, а через кровожерливість кремлівського режиму та путіна", — написав Тищенко.

Він зазначив, що українці мають виступати єдиним фронтом проти росії, яка єдиною несе відповідальність за всі руйнування та горе.

Тищенко також висловив думку, що Арестович не є внутрішнім ворогом українців.

На цей допис відповів міський голова Дніпра Борис Філатов, який описав наслідки необережної заяви Арестовича.

Як повідомлялося раніше, сам Арестович спробував виправдатися за свої слова тим, що під час ефіру був дуже стомленим і отримував безліч повідомлень із "надійних джерел".

У ВСУ після цього повідомили, що ракету Х-22, яка прилетіла до будинку в Дніпрі, не могли збити тими засобами ППО, які є у наших захисників.