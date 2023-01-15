"Он не прав, но…": Тищенко внезапно вступился за Арестовича

Скандальный нардеп призвал сохранять единство

Заявления советника Офиса президента Алексея Арестовича о том, что упавшая на многоэтажку в Днепре ракета Х-22 была сбита ПВО, уже вызвали масштабный скандал в Украине, однако нашлись и те, кто решил поддержать его.

Неожиданная "подмога" пришла со стороны фигуранта множества скандалов, нардепа Николая Тищенко, который в своем Facebook призвал заняться борьбой против реальных внутренних врагов.

"Да, Алексей не прав. Его месседж был ошибочным. Однако теракт произошел вне зависимости от слов военного эксперта. Ракета упала на дом не из-за Арестовича, а из-за кровожадности кремлевского режима и путина", — написал Тищенко.

Он отметил, что украинцы должны выступать единым фронтом против россии, которая единственной несет ответственность за все разрушения и горе.

Тищенко также высказал мнение, что Арестович не является внутренним врагом украинцев.

На этот пост ответил городской глава Днепра Борис Филатов, который описал последствия неосторожного заявления Арестовича.

Как сообщалось ранее, сам Арестович попытался оправдаться за свои слова тем, что во время эфира был сильно уставшим и получал множество сообщений с "надежных источников".

В ВСУ же после этого сообщили, что ракету Х-22, прилетевшую в дом в Днепре, не могли сбить теми средствами ПВО, которые есть у наших защитников.