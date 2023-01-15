"Я просто устал...": Арестович оправдался за свои слова о ракете в Днепре

Арестович дал объяснение своим словам о происшествии в Днепре

Советник Офиса президента Алексей Арестович сделал новое заявление после своих слов о том, что ракета, влетевшая в жилой дом в Днепре, была сбита ПВО. Он отметил, что во время эфира был уставшим и мог выразиться не совсем правильно.

15 января в Telegram-канале Алексея Арестовича был опубликован пост, в котором советник ОП попытался оправдаться за свое заявление, сделанное в эфире с правозащитником Марком Фейгиным. Тогда он сказал, что ракету сбила ПВО, она упала на дом и сдетонировала.

Он отметил, что постоянно получает сотни сообщений с подробностями о разных происшествиях, происходящих в ходе войны. Иногда поступающая информация может быть и противоречивой.

"Мне в ходе самих эфиров присылают люди, один надёжнее другого (военные) множество сообщений в развитие темы — и как правило, противоречащих друг другу. И я все это должен учитывать — в сочетании и во взаимодействии, искать истину. Быстро анализировать, не прекращая говорить. Думаете, почему я все время смотрю в телефон? Чтобы дать наилучшую информацию", — написал Арестович.

В ходе последнего эфира с Марком Фейгиным, когда Арестович и сказал про ракету, по его словам, он был очень уставшим и засыпал на ходу. Советник ОП сверил новости и увидел разные версии, которые и решил в итоге обсудить во время эфира.

"Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили. Месседж должен был бы звучать так: — Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу. Есть другая версия — прямое попадание в дом. А потом — то да се, да отвлеклись, да пошли по другой линии, это живой эфир. Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию", — добавил Арестович.

В то же время командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что ракету Х-22, прилетевшую в дом в Днепре, не могли сбить теми средствами ПВО, что есть у наших защитников.

Напомним, что 14 января российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на украинские города. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в Днепре. Часть здания в результате происшествия обрушилась. На месте спасатели второй день проводят разборы завалов и занимаются поиском людей. Сейчас пропавшими без вести считаются 35 человек. Уже известно, что в результате трагедии погиб 21 человек. 73 человека получили травмы (из них 14 детей). Из-под обломков разрушенного дома удалось спасти 38 человек. Из них 6 — дети.