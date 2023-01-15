"Я просто втомився...": Арестович виправдався за свої слова про ракету у Дніпрі

Арестович дав пояснення своїм словам про подію у Дніпрі

Радник Офісу президента Олексій Арестович зробив нову заяву після своїх слів про те, що ракета, яка влетіла до житлового будинку в Дніпрі, була збита ППО. Він зазначив, що під час ефіру був втомленим і міг висловитись не зовсім правильно.

15 січня в Telegram-каналі Олексія Арестовича було опубліковано пост, у якому радник ОП спробував виправдатися за свою заяву, зроблену в ефірі з правозахисником Марком Фейгіним. Тоді він сказав, що ракету збила ППО, вона впала на будинок та здетонувала.

Він зазначив, що постійно отримує сотні повідомлень із подробицями про різні події, що відбуваються під час війни. Іноді інформація, що надходить, може бути й суперечливою.

"Мені в ході самих ефірів надсилають люди, один надійніший за іншого (військові) безліч повідомлень у розвиток теми — і як правило, що суперечать один одному. І я все це повинен враховувати — у поєднанні та у взаємодії, шукати істину. Швидко аналізувати, не припиняючи говорити. Думаєте, чому я весь час дивлюся в телефон? Щоб дати найкращу інформацію", — написав Арестович.

У ході останнього ефіру з Марком Фейгіним, коли Арестович і сказав про ракету, за його словами, він був дуже втомленим і засинав на ходу. Радник ОП звірив новини та побачив різні версії, які й вирішив зрештою обговорити під час ефіру.

"Мій товариш, колишній ППОшник, йшов вулицею в момент влучення. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи й впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був упевнений, що ракету збили. Меседж повинен був би звучати так: "Є версія, що збила ракета ППО. Є такі ознаки на її користь. Є інша версія — пряме попадання в будинок. А потім — то ось, та відволіклися, та пішли по іншій лінії, це живий" ефір. Якби я був хоч трохи у формі, то витяг би лінію", — додав Арестович.

Водночас командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що ракету Х-22, яка прилетіла до будинку в Дніпрі, не могли збити тими засобами ППО, що є у наших захисників.

Нагадаємо, що 14 січня російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку на українські міста. Одна з ракет потрапила до житлового багатоповерхового будинку у Дніпрі. Частина будівлі внаслідок цього обвалилася. На місці рятувальники другий день проводять розбори завалів та займаються пошуком людей. Наразі зниклими безвісти вважаються 35 людей. Вже відомо, що внаслідок трагедії загинула 21 особа. 73 особи отримали травми (з них 14 дітей). З-під уламків зруйнованого будинку вдалося врятувати 38 людей. З них 6 – діти.