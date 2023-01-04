Нардепів із ОПЗЖ не хочуть виганяти із Ради? Серед тих, хто відмовився Арахамія і Тимошенко - "Чесно"

На даний момент є 96 підписів із 150 необхідних

Майже сімдесят народних депутатів відмовилися ставити свої підписи під зверненням до Руслана Стефанчука про позбавлення депутатських повноважень осіб, обраних від заборонених проросійських партій. Такі дані отримали члени Руху Чесно у відповідь на запит депутата Олега Дунде, який є ініціатором збору підписів.

На сайті руху повідомляється, що фракція "Батьківщина" майже в повному складі відмовилася ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту. За словами Дунди, всі члени фракції посилалися на лідера Юлію Тимошенко, що нібито це саме її рішення. Єдина хтось погодилася підписати ініціативу після новорічних свят — Олена Шкрум.

Крім того, у матеріалі йдеться, що не бажають позбавляти повноважень депутатів від партій на кшталт ОПЗЖ та представники владної фракції "Слуга народу".

"Зокрема, голова фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко", — йдеться у матеріалі.

Також ставити підпис відмовився і представник "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович.

"Конституція дає підстави для позбавлення мандату нардепів, і звернення не змінять цей перелік. Але замість того, щоб забезпечувати вироки у кримінальних справах чи довідки про виїзд депутатів на постійне проживання за кордон, влада займається дешевою імітацією. Де-факто створила коаліцію з ОПЗЖ Якби "слуги" боролися з депутатами ОПЗЖ, вони були б за ґратами, а не на керівних посадах у парламенті, як Шуфрич. Щоб внести будь-яке питання на пленарне засідання, достатньо голосу представника монобільшості на погоджувальному раді". — Передають активісти руху слова В’ятровича.

Зазначимо, що зараз є 96 підписів із 150 необхідних і збір продовжується. Найбільший відсоток голосів станом на 2 січня дали фракції "ЄС" та "Голос".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко пояснив , чому колишніх членів ОПЗЖ не можна вигнати з Ради.