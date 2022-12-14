Складне питання: "слуга народу" пояснив, чому колишніх членів ОПЗЖ не можна вигнати з Ради

Наразі питання позбавлення нардепів їх повноважень залишається відкритим

Позбавлення мандатів ексчленів забороненої в Україні партії ОПЗЖ (Опозиційна платформа за життя) наразі вважається вкрай складним питанням. Адже підстави його втрати передбачаються виключно Конституцією України. Водночас у Раді сподіваються, що знайдуться "сумлінні" ОПЗЖ-ники, які все ж складуть повноваження самостійно, як це нещодавно зробила одіозна ексрегіоналка Юлія Льовочкіна.

Про це у своєму інтерв'ю для видання "РБК-Україна" розповів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, відповідаючи на питання журналіста щодо ймовірного позбавлення мандатів ексчленів ОПЗЖ або не допущення їх до роботи.

"Це складне питання. Конституція визначає підстави втрати мандата. Ми бачимо, що зараз частина депутатів із колишнього ОПЗЖ сама складає повноваження, як це нещодавно зробила Юлія Льовочкіна. Може, ще знайдуться такі сумлінні люди. У разі ще деяких нардепів – ми сподіваємося, що там уже не за горами вироки, як щодо Медведчука, і вже одна з підстав позбавити мандата згідно з Конституцією", — пояснив він.

Що стосується інших депутатів, то, згідно зі словами Корнієнка, головне питання — як позбавити їх повноважень у рамках Конституції, залишається, на жаль, відкритим.

Віцеспікер додав, що наразі вкрай важливо розділяти реальні очікування та вимоги суспільства із надмірною політизацією з боку опонентів. І мова тут не про опонентів ОПЗЖ, адже ця партія припинила своє існування у вигляді так званого політичного прошарку. Водночас, серед так званих демократичних і патріотичних партій все спостерігаються досить жваві конкуренції за електорат.

"Ми розуміємо, що на цій ниві є парламентські партії – "Євросолідарність", "Голос". І є позапарламентські потенційні сили, наприклад, партія Притули. Зрозуміло, що між ними йтиметься боротьба за електорат. Тому, звісно, боротися проти ОПЗЖ – це логічно і додає певних електоральних балів. Однак треба розуміти, що не можна так нехтувати Конституцією", — додав Корнієнко.

Якщо говорити про такі опозиційні фракції як "За майбутнє" та "Євросолідарність", то навіть вони виступали за внесення змін до регламенту та висловлювали своє бажання щодо недопуску ексчленів ОПЗЖ до роботи.

На думку Корнієнка, зараз досить непросто створити якийсь привід для конституційного позбавлення мандатів цих депутатів, мовляв, соцмережі не горять: хтось їздив до росії, хтось за лічені дні до повномасштабного вторгнення продовжував адвокатувати "Мінські угоди" тощо, але поки цього не роблять.

"Як один із варіантів обговорюється політична люстрація. Звісно, з погляду прав людини – це дуже погана історія. Вона, ймовірно, буде хиткою в Європейському суді з прав людини – Україна може програти такі справи. Але я думаю, що людська політична самолюстрація їх рано чи пізно наздожене", — пояснив віцеспікер.

За його словами, існує відповідний законопроєкт, в якому йдеться про те, що представники таких партій не зможуть надалі обиратися протягом певного часу, однак чи дійде він до голосування у залі, відповісти зараз неможливо.

"Важко сказати, чи воно дійде до голосування в залі. Розуміючи, що такі рішення будуть потенційно програшними до ЄСПЛ, частина депутатів не голосуватиме за цей законопроєкт", — підсумував Корнієнко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов закликав нардепів від проросійської партії ОПЗЖ попросити вибачення перед усіма українцями та скласти свої мандати.