Сложный вопрос: "слуга народа" объяснил, почему бывших членов ОПЗЖ нельзя выгнать из Рады

В настоящее время вопрос лишения нардепов их полномочий остается открытым

Лишение мандатов экс-членов запрещенной в Украине партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа за жизнь) считается крайне сложным вопросом. Ведь основания его потери предполагаются исключительно Конституцией Украины. В то же время в Раде надеются, что найдутся "добросовестные" ОПЗЖ-ники, которые все же сложат полномочия самостоятельно, как это недавно сделала одиозная экс-регионалка Юлия Левочкина.

Об этом в своем интервью для издания "РБК-Украина" рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, отвечая на вопросы журналиста по поводу вероятного лишения мандатов экс-членов ОПЗЖ или не допущения их к работе.

"Этот сложный вопрос. Конституция определяет основания потери мандата. Мы видим, что сейчас часть депутатов из бывшего ОПЗЖ сама слагает полномочия, как это недавно сделала Юлия Левочкина. Может, еще найдутся такие добросовестные люди. В случае еще некоторых нардепов — мы надеемся, что там уже не за горами приговоры, как насчет Медведчука, и уже одно из оснований лишить мандата согласно Конституции", — пояснил он.

Что касается других депутатов, то, по словам Корниенко, главный вопрос — как лишить их полномочий в рамках Конституции остается, к сожалению, открытым.

Вице-спикер добавил, что крайне важно разделять реальные ожидания и требования общества с чрезмерной политизацией со стороны оппонентов. И речь здесь не об оппонентах ОПЗЖ, ведь эта партия прекратила свое существование в виде так называемой политической прослойки. В то же время среди так называемых демократических и патриотических партий все наблюдаются довольно резвые конкуренции за электорат.

"Мы понимаем, что на этой ниве есть парламентские партии — "Евросолидарность", "Голос". И есть внепарламентские потенциальные силы, например, партия Притулы. Понятно, что между ними пойдет борьба за электорат. Поэтому, конечно, бороться против ОПЗЖ — это логично и добавляет определенные электоральные баллы, однако надо понимать, что нельзя так пренебрегать Конституцией", — добавил Корниенко.

Если говорить о таких оппозиционных фракциях, как "За будущее" и "Евросолидарность", то даже они выступали за внесение изменений в регламент и выражали свое желание относительно недопуска экс-членов ОПЗЖ к работе.

По мнению Корниенко, сейчас достаточно непросто создать какой-то повод для конституционного лишения мандатов этих депутатов, мол, соцсети не горят: кто-то ездил в россию, кто-то за считанные дни до полномасштабного вторжения продолжал адвокатовать "Минские соглашения" и т.д, однако пока этого не делают.

"Как один из вариантов обсуждается политическая люстрация. Конечно, с точки зрения прав человека – это очень плохая история. Она, вероятно, будет шаткой в Европейском суде по правам человека – Украина может проиграть такие дела. Но я думаю, что человеческая политическая самолюстрация их рано или поздно догоняемое", — объяснил вице-спикер.

По его словам, существует соответствующий законопроект, в котором говорится, что представители таких партий не смогут в дальнейшем избираться в течение определенного времени, однако дойдет ли он до голосования в зале, ответить сейчас невозможно.

"Трудно сказать, дойдет ли оно до голосования в зале. Понимая, что такие решения будут потенциально проигрышными в ЕСПЧ, часть депутатов не будет голосовать за этот законопроект", — подытожил Корниенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал нардепов от пророссийской партии ОПЗЖ попросить прощения перед всеми украинцами и сложить свои мандаты.