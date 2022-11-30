Одиозная экс-регионалка из ОПЗЖ решила сложить депутатский мандат: стала известна причина

Политика уже успела дать комментарии относительно своего решения

Депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа при жизни) Юлия Левочкина написала заявление о составлении депутатского мандата.

Соответствующую информацию в среду, 30 ноября, в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, отметив, что политик приняла правильное решение, в отличие от других представителей пророссийской партии, которые продолжают цепляться за свои мандаты.

Также он в очередной раз подчеркнул необходимость исключить из состава Верховной Рады всех представителей ОПЗЖ.

"Это правильный шаг. Но, как видим, другие нардепы от ОПЗЖ продолжают цепляться за мандаты. Так что надо срочно рассматривать проект постановления, который я подал вместе с коллегами еще летом, и который предусматривает исключение из состава Совета всех депутатов от ОПЗЖ. "русскому миру "не место в украинском парламенте", — написал Гончаренко.

Журналистам издания РБК-Украина удалось пообщаться с работниками пресс-службы Юлии Левочкиной, которые объяснили причину отказа от мандата депутатом. В частности, согласно имеющейся информации, соответствующее решение принято ею в связи с семейными обстоятельствами.

"Прежде всего я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной раде Украины и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", — объяснила корреспондентам сама Левочкина.

Отметим, с начала полномочий 9-го созыва Верховной Рады (29.08.2019) по 16.11.2022 Левочкина проголосовала в общей сложности 1136 раз, что составляет 8,39% от общего числа голосований ВРУ.

Следует напомнить, что в сентябре, согласно решению Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, в Украине окончательно запретили деятельность политпартии "Оппозиционная платформа — При жизни". Этому предшествовали соответствующие приказы президента Владимира Зеленского, а также решение СНБО. Все были обоснованы доказательствами, предоставленными представителями Службы безопасности и т.п.

Также "Телеграф" сообщал, как секретарь СНБО Алексей Данилов призвал нардепов от ОПЗЖ извиниться перед украинцами и сложить свои мандаты.