Втік і перекваліфікувався: Рабінович із ОПЗЖ тепер розмірковує про Бога та сни

Вадим Рабінович, ймовірно, досі перебуває на території Ізраїлю, так і не ризикнувши повернутися до України після повномасштабного вторгнення Росії

Позбавлений українського громадянства ексспівочільник партії ОПЗЖ Вадим Рабінович доволі серйозно змінив поле діяльності. Після того, як політик залишився без депутатського мандату, він вирішив податися у релігієзнавство — тепер пояснює нюанси юдаїзму і трактує "Тору", одну із священних книг.

Про нове хобі українського політика в особистому Twitter розповіла журналістка Тетяна Даниленко. Помітивши в мережі відео з Рабіновичем, який розповідає про релігію, вона закономірно здивувалася подібною зміною основної діяльності.

Колишній нардеп від "ОПЗЖ" співпрацює із платформою VAIKRA.COM. Творці позиціонують проєкт як "унікальний та освітній", що дає змогу вивчити та навчитися Торі за допомогою сучасних технологій.

Рабінович є одним із лекторів платформи про Тору

"Наше завдання — зібрати на одному порталі найкращі матеріали (статті, відео) та найкращих експертів у сфері Тори та дати читачам інформацію у простій та цікавій формі", — повідомляється на сайті проєкту.

Вадим Рабінович є лектором уже не в одному відео, що дозволяє припустити — представники платформи бачать і його серед вищезазначених "найкращих експертів" у темі юдаїзму.

Екс-нардеп від ОПЗЖ швидко змінив політику на релігію

Якій країні належить подібна платформа, зрозуміти складно, адже домен "com" можна зареєструвати у будь-якій державі. Однак, весь контент, що надається користувачам, поданий російською мовою. Цілком імовірно, що творцями є громадяни Ізраїлю, де мешкає багато російськомовних громадян. До речі, проєкт пропонує громадянам різних країн, у тому числі й рф, приєднуватися до фінансування проекту.

Варто зазначити, що на користь варіанта з Ізраїлем грає і той факт, що саме тут перебував Вадим Рабінович на момент повномасштабного вторгнення рф в Україну. Додому він так і не повернувся за цей час.

Скрин сайту "Вайкра"

Ознайомитися з тим, що Рабінович розповідає про юдаїзм, можна, подивившись будь-яке з його відео — наприклад, із міркуваннями політика про сни та їхнє трактування.

Дуже очікувано, що подібна "перекваліфікація" Вадима Рабіновича стала обговорюваною темою серед користувачів мережі. Без жартів не обійшлося.

Нагадаємо, що партію "Опозиційна платформа — За життя" було заборонено в Україні ще навесні 2022 року. При цьому її представники залишаються у Верховній Раді.

Однак деякі з них добровільно відмовляються від мандата, як це сталося з Юлією Льовочкіною. Своє рішення політик пояснила "сімейними обставинами".