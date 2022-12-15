Сбежал и переквалифицировался: Рабинович из ОПЗЖ теперь рассуждает о Боге и снах

Вадим Рабинович, вероятно, до сих пор находится на территории Израиля, так и не рискнув вернуться в Украину после полномасштабного вторжения рф

Лишенный украинского гражданства экс-соруководитель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович весьма серьезно сменил поле деятельности. После того, как политик остался без депутатского мандата, он решил уйти в религиоведение — теперь объясняет нюансы иудаизма и трактует "Тору", одну из священных книг.

О новом хобби украинского политика в личном Twitter рассказала журналистка Татьяна Даниленко. Заметив в сети видео с Рабиновичем, рассказывающем о религии, она закономерно удивилась подобному изменению основной деятельности.

Бывший нардеп от "ОПЗЖ" сотрудничает с платформой VAIKRA.COM. Создатели позиционируют проект как "уникальный и образовательный", дающий возможности изучить и обучиться Торе с помощью современных технологий.

Рабинович является одним из лекторов платформы о Торе

"Наша задача — собрать на одном портале лучшие материалы (статьи, видео) и лучших экспертов в сфере Торы и дать читателям информацию в простой и интересной форме", — сообщается на сайте проекта.

Вадим Рабинович стал лектором уже не в одном видео, что позволяет предположить — представители платформы видят и его среди вышеупомянутых "лучших экспертов" в теме иудаизма.

Экс-нардеп от ОПЗЖ живо сменил политику на религию

Какой стране принадлежит подобная платформа, понять сложно, ведь домен "com" можно зарегистрировать в любом государстве. Однако весь контент, предоставляемый пользователям, подается на русском языке. Вполне вероятно, что создателями являются граждане Израиля, где живет много русскоязычных граждан. К слову, проект предлагает гражданам разных стран, в том числе и рф, присоединяться к финансированию проекта.

Стоит отметить, что в пользу варианта с Израилем играет и тот факт, что именно здесь находился Вадим Рабинович на момент полномасштабного вторжения рф в Украину. Домой он так и не вернулся за все это время.

Скрин сайта "Вайкра"

Ознакомиться с тем, что Рабинович рассказывает об иудаизме, можно, посмотрев любое из его видео — к примеру, рассуждения политика о снах и их трактовании.

Весьма ожидаемо, что подобная "переквалификация" Вадима Рабиновича стала весьма обсуждаемой темой среди пользователей сети. Без шуток не обошлось.

Напомним, что партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" была запрещена в Украине еще весной 2022 года. При этом ее представители остаются в Верховной Раде.

Однако некоторые из них добровольно отказываются от мандата, как это случилось с Юлией Левочкиной. Свое решение политик объяснила "семейными обстоятельствами".