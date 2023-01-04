Нардепов из ОПЗЖ не хотят выгонять из Рады? Среди отказавшихся, Арахамия и Тимошенко - "Чесно"

В настоящий момент есть 96 подписей из 150 необходимых

Почти семьдесят народных депутатов отказались ставить свои подписи под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий лиц, которые были избраны от запрещенных пророссийских партий. Такие данные получили члены движения "Чесно" в ответ на запрос депутату Олегу Дунде, который является инициаторов сбора подписей.

На сайте движения сообщается, что фракция "Батькивщина" почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента. По словам Дунды все члены фракции ссылались на лидера Юлию Тимошенко, что якобы это именно ее решение. Единственная кто согласилась подписать инициативу после новогодних праздников — Алена Шкрум.

Кроме того, в материале говорится, что не желают лишать полномочий депутатов от партий по типу ОПЗЖ и представители властной фракции "Слуга народа".

"В частности, председатель фракции Давид Арахамия и его заместители, а также заместитель спикера парламента Александр Корниенко", — говорится в материале.

Также ставить свою подпись отказался и представитель "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Конституция дает основания для лишения мандата нардепов, и обращения не изменят этот перечень. Но вместо того, чтобы обеспечивать приговоры по уголовным делам или справки о выезде депутатов на постоянное проживание за границу, власть занимается дешевой имитацией. Де-факто — создала коалицию с ОПЗЖ и с помощью их голосов протягивает коррупционные законы. Если бы "слуги" боролись с депутатами ОПЗЖ, они были бы за решеткой, а не на руководящих должностях в парламенте, как Шуфрич. Чтобы внести любой вопрос на пленарное заседание, достаточно голоса представителя монобольшинства на согласительном совете". — передают активисты движения слова Вятровича.

Отметим, что в настоящий момент есть 96 подписей из 150 необходимых и сбор продолжается. Наибольший процент голосов по состоянию на 2 января дали фракции "ЕС" и "Голос".

Напомним, ранее мы писали о том, что первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, объяснил, почему бывших членов ОПЗЖ нельзя выгнать из Рады.