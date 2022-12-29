ОПЗЖ наконец-то возьмут за "ж"? — По заявлению ветерана Генпрокуратура открыла производство против депутатов-предателей

По номеру уголовного производства в ЕРДР каждый сможет увидеть ход расследования

По заявлению ветерана Юрия Гудыменко на экс-регионалов Офис генерального прокурора впервые открыл уголовное производство против депутатов фракции ВРУ "Оппозиционная платформа — За жизнь". Заявление Юрий подал 17 ноября 2022 года.

"На 9-м году войны и на 10-м месяце полномасштабного вторжения россиян Офис генерального прокурора возьмется за 43 народных депутатов, которые уже не один созыв ВРУ ведут коллаборационную деятельность и способствуют ведению гибридной войны РФ против Украины. Среди них: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива и Виктор Медведчук, которого в сентябре обменяли на украинских пленных. Так называемые "народные" депутаты представляли вторую по численности фракцию ВРУ после "Слуги Народа", отмечает Юрий Гудыменко.

Депутаты ОПЗЖ оказывали помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем выражения официальной позиции страны-агрессора по отношению к Украине в условиях военного положения, — сообщается в выписке из ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований).

"Депутаты-коллаборанты продолжают свою вредительскую деятельность во время военного положения: выступают в российских пропагандистских программах, поддерживают преступные действия оккупантов на территории Украины, финансируют убийство украинцев через офшорные компании. Поэтому предварительная квалификация их действий ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена (в условиях военного положения)", – добавляет Юрий.

В рамках открытого уголовного производства будут проводиться следственные действия для предоставления правовой оценки совершенным преступлениям против национальной безопасности и территориальной целостности Украины. Проведение досудебного расследования было поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований. В дальнейшем — привлечение депутатов фракции ОПЗЖ в Верховной Раде к уголовной ответственности, а именно лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По номеру уголовного производства в ЕРДР (42022000000001674) каждый сможет увидеть ход расследования и придать публичной огласке, чтобы каждый депутат-предатель получил наказание.

"Колеса начинают работать", "Лед наконец тронулся", "Ночь темная и полна ужасов для предателей", "Хочу Мураева за горло подержать" — реагируют на новость украинцы под сообщением заявителя Юрия Гудыменко в Facebook.