ОПЗЖ нарешті візьмуть за "ж"? — За заявою ветерана Генпрокуратура відкрила провадження проти депутатів-зрадників

За номером кримінального провадження у ЄРДР кожен зможе побачити хід розслідування

За заявою ветерана Юрія Гудименка на ексрегіоналів Офіс генерального прокурора вперше відкрив кримінальне провадження проти депутатів фракції ВРУ "Опозиційна платформа — за життя". Заяву Юрій подав 17 листопада 2022 року.

"На 9-му році війни і на 10-му місяці повномасштабного вторгнення росіян Офіс генерального прокурора візьметься за 43 народних депутатів, які вже не одне скликання ВРУ ведуть колабораційну діяльність і сприяють веденню гібридної війни РФ проти України. Серед яких: Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич, Ілля Кива і Віктор Медведчук, якого у вересні обміняли на українських полонених. Так звані "народні" депутати представляли другу за чисельністю фракцію ВРУ після "Слуги Народу", — зазначає Юрій Гудименко.

Депутати ОПЗЖ надавали допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України шляхом висловлення офіційної позиції країни-агресора щодо України в умовах воєнного стану, — повідомляється у витязі з ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань).

"Депутати-колаборанти продовжують свою шкідницьку діяльність під час воєнного стану: виступають на російських пропагандивних програмах, підтримують злочинні дії окупантів на території України, фінансують вбивство українців через офшорні компанії. Тому попередня кваліфікація їх дій ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада (в умовах воєнного стану)", — додає Юрій.

В межах відкритого кримінального провадження будуть вчинятися слідчі дії для надання правової оцінки вчиненим злочинам проти національної безпеки і територіальної цілісності України. Проведення досудового розслідування доручили слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Надалі — притягнення депутатів фракції ОПЗЖ у Верховній Раді до кримінальної відповідальності, а саме позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

За номером кримінального провадження у ЄРДР (42022000000001674) кожен зможе побачити хід розслідування і надавати публічного розголосу, щоб кожен депутат-зрадник отримав покарання.

"Колеса починають працювати", "Лід нарешті тронувся", "Ніч темна і повна жахів для зрадників", "Хочу Мураєва за горло потримати" — реагують на новину українці під дописом заявника Юрія Гудименка у Facebook.