В Раде собраны подписи за лишение ОПЗЖ мандатов - теперь взялись за Арестовича

150 подписей за изгнание депутатов ОПЗЖ из Рады были собраны

В Верховной раде таки собрали необходимое количество подписей под обращением к Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий членов пророссийской партии ОПЗЖ. Кроме того, в парламенте собирают подписи с требованием уволить советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Как написал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко необходимые 150 подписей под обращением к Стефанчуку по поводу лишения мандатов депутатов от ОПЗЖ были собраны.

"Мы таки собрали подписи в Верховной Раде, ОПЗЖ пора лишить мандатов. Пусть пишут статьи из Ростова. Мы сделали петицию об этом и получили голоса. Сделали законопроект. Ждем реакции Стефанчука. И помним, марионеток путина здесь не должно быть. Держим строй!", — рассказал Гончаренко.

Кроме того, нардеп сообщил, что он вместе с другими депутатами уже начали сбор подписей с требованием уволить оскандалившегося советника ОП Алексея Арестовича.

"Что должна сделать власть?

1. Арестович должен уйти.

2. Официальное заявление, что фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой.

3. Также было направлено депутатское обращение к главе СБУ. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО – то, что отвечает критериям государственной измены", — говорит Гончаренко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Арестович поспешил оправдаться за свои слова о ракете в Днепре, однако позже забрал свои извинения. Позже в россии, комментируя теракт в Днепре, заявили, что российская армия якобы не наносит ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры и это мол подтверждают даже слова некоторых представителей украинской власти, вероятно, намекая на слова Арестовича.