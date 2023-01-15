"...украинские гни*ы": Арестович забрал свои извинения и обвинил в скандале самих граждан

Арестович пошел в "контратаку" на украинцев

После слов советника Офиса президента Алексея Арестовича о "сбитой" ракете над Днепром, в сети разгорелся настоящий скандал. За сказанное ему пришлось объяснятся, заявляя, что он мог выразится не правильно из-за "усталости". Однако теперь Арестович отзывает все свои извинения и говорит, что все сказал верно.

На своей странице в Facebook советник ОП говорит, что передумал извинятся, так как пересмотрел видео, где были произнесены слова о ракете.

"Смотрите с 03:55 по 04:05 (Эфир Арестовича с Фейгиным-Ред.). Я четко говорю дважды: "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться"", — отметил Арестович.

Таким образом Арестович пытается донести до разгневанных украинцев, что они якобы не так его поняли, а его слова о ракете ПВО были всего лишь предположением.

"Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки — что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь — версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь", — говорит советник ОП.

При этом стоит отметить, что в указанном Арестовичем отрезке видео нельзя точно понять, к чему он говорит фразы "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться", к сбитию ракеты или к своим другим предположениям. Его слова с 03:45 по 04:15 выглядят следующим образом:

"Её сбили (ракету- Ред.). Она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Но кроме того, там проблема с едким дымом, а это верный признак X-22, потому, что она заправляется крайне токсичным топливом. И это, судя по всему, тут еще разбираться и разбираться, ну можно предположить, что оно стало еще и дополнительным элементом поражения — токсичное топливо как таковое", — сказал Арестович.

Сказав в свое оправдание все вышеуказанное Арестович пошел в "контратаку" на украинцев, заявив, что своими претензиями к нему они "стремительно теряют человеческий облик" и обвинив их в нарративах, схожими с кремлевскими.

"Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими коллегами радостно запели:

- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!", — говорит Арестович.

Своим последним сообщением, по всей видимости, Арестович решил обозвать своих украинских противников "гнидами", написав фразу Симона Петлюры "Не так страшні московські воші, як українські гниди".

Напомним, ранее мы писали о том, что за оскандалившегося Арестовича внезапно вступился нардеп Тищенко.