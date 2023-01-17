Арестович залишає посаду радника ОП: причина і фото заяви

Дотепер залишається невідомим, чи заява радника буде підписана

Радник Офісу президента України Олексій Арестович, який потрапив у гучний скандал через свою необґрунтовану заяву щодо нібито збиття російської ракети Х-22 українськими силами ППО, в результаті чого та впала на житлову багатоповерхівку і Дніпрі, написав заяву на звільнення.

Відповідний документ у вівторок, 17 січня, Арестович оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що таким чином має на меті продемонструвати всім приклад цивілізованої поведінки.

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки. Принципова помилка, отже, у відставку", — йдеться в тексті публікації.

Варто додати, що у коментарях під публікацією користувачі мережі, які є шанувальникам Олексія Арестовича почали підтримувати його і наголошувати на тому, що відповідне рішення він прийняв даремно. Водночас сам радник у своїй вже звичній для всіх саркастичній манері написав:

"Минулого разу, коли я пішов, через півтора місяця почалася війна. Подивимося, що буде цього разу", — йдеться в тексті допису.

Нагадаємо, що після масованого ракетного удару, коли ворог влучив по багатоквартирному будинку в Дніпрі, де загинули понад 40 мешканців, Арестович зробив несподівану заяву, через що нарвався на хвилю критики в мережі. Однак знайшлися й ті, хто вирішив його підтримати та виправдовував необачність політика.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як Арестович виправдовувався перед українцями через свою скандальну заяву щодо нібито збиття російської Х-22 силами української ППО.

Також нагадаємо, що Арестович постійно потрапляв у скандали, які дотепер сходили йому з рук. Наприклад, його обурювало, що багато українців захоплюються головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і при цьому ігнорують той факт, що Збройними силами та Територіальною обороною керує верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.