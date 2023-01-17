Укр

Спасательные работы в Днепре завершены: названо число погибших и пострадавших

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Спасательные работы в Днепре завершены: названо число погибших и пострадавших Новость обновлена 17 января 2023, 14:02

В Днепре наконец-то завершили поисково-спасательные работы на обломках жилой многоэтажки, куда несколькими днями ранее попала российская ракета. Спасателям и всем неравнодушным, кто приобщился помогать, удалось извлечь из-под завалов 39 человек, шестеро из которых дети. В то же время погибли в результате трагедии 44 человека, пятеро из них — дети.

Дополняется…