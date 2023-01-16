Дети чудом остались живы: трагическая история переселенцев, которые погибли в Днепре

Сейчас дети Ирины и Максима находятся в больнице

Подлый российский удар по многоэтажке в Днепре унес жизни десятков мирных граждан, в том числе и детей. В число погибших вошла и пара переселенцев — Ирина и Максим Шевчуки. Они вместе со своими детьми уехали из Никополя, чтобы спастись от обстрелов, но российские преступники настигли их и в областном центре.

Жена брата Ирины Валерия Марченко рассказала, что дети супружеской пары чудом остались живы. За несколько минут до трагедии они вышли на улицу и ждали родителей, но, к сожалению, в это время в дом прилетела ракета убив Ирину и Максима.

"Восьмой этаж. Сегодня можно без проблем разглядеть цвет обоев в гостинной, ведь эти фото облетели чуть ли не весь мир…Русская бл*дина просто разорвала на куски целую семью. За что? Полгода назад они бежали из Никополя, от постоянных обстрелов и что получили?", — рассказывает Валерия.

Квартира погибших

Детки погибших — Каролина и Тимур, по словам Валерии, сейчас находятся в больнице. Они готовятся к операции — у Каролины раздроблена нога, в то время как у Тимура перелом руки. С ними находится их дядя, брат Ирины Антон.

Каролина и Тимур

Отметим, что по состоянию на утро 16 января число жертв российской атаки превысило три десятка (в том числе 2 ребёнка). Судьба еще десятков мирных днепрян остается неизвестной. Еще 75 жителей пострадали (в их числе 14 детей).

Напомним, ранее мы писали о том, что в пораженном ракетой доме в Днепре жертвами стали целые семьи.

Также мы сообщали о том, что мать украинского воина чудом выжила в трагедии в Днепре.