Придавило плитой на уцелевшем клочке кухни: мать украинского воина чудом выжила в трагедии в Днепре (видео)

Женщина ранена, но жива

После российского обстрела многоэтажки в Днепре чудом выжила мать украинского воина, который защищает родину в Бахмуте. Сообщение о том, что она скорее всего выжила, которое, к счастью оказалось правдой, боец получил будучи на пол пути в родной город.

Как пишет наш защитник Максим Омельяненко, в ужасной трагедии в Днепре, устроенной россией, удалось выжить его самому родному человеку. Его мать, хоть и получила ранения, но осталась жить. Она находилась на уцелевшем кусочке того, что раньше было кухней в квартире. Это место, к слову единственное, что осталось целым в жилье женщины на 9 этаже многоквартирного дома.

Воин рассказывает, что после мощного взрыва его мать придавило бетонной плитой, а также опубликовал видео с места событий и кадры спасения.

Также защитник поделился фотографиями матери уже из больницы. На кадрах видно, что женщина получила ранения в районе головы, но главное, осталась жива.

Максим Омельяненко со своей мамой

Напомним, ранее мы писали о том, что из-под завалов дома в Днепре продолжают доставать людей. За это время из-под обломков разрушенного дома удалось спасти 38 человек. Из них 6 — дети.

Также мы сообщали о том, как в мире отреагировали на ракетный удар по многоэтажке в Днепре.