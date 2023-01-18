Теракт россии в Днепре: Корбан объяснил, как должна отомстить Украина

россия совершает геноцид украинской нации и должна отвечать за свои кровавые действия

На фоне трагедии в Днепре, где оккупационная российская армия ударила ракетой по жилой многоэтажке, похоронив под ее завалами десятки людей, все больше украинцев готовы мстить агрессору за его террористические действия. Сделать это можно ответными ударами по энергетике рф.

Об этом глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан заявил Radio NV, отметив, что за такие трагедии Украина должна отвечать врагу хотя бы по ударам по энергетическим объектам на их территории.

"Не хочу приводить слова большевиков, когда они сказали, что на белый террор мы ответим красным террором. Но я считаю, что Украина должна отвечать на подобные удары, прежде всего, отвечать ударами по энергетическим объектам на их территории для того, чтобы они чувствовали", – объяснил он.

Что касается конкретного ответа тем военным преступникам, которые совершили это преступление, то, по словам Корбана, достаточно разнообразие мировых практик. В качестве примера приводит Израиль, где в свое время были организованы параллельные негосударственные структуры как Бюро возмездия.

Корбан отмечает, что россия с февраля 2022-го делает то же — совершает геноцид украинской нации, убивая мирных жителей нашей Родины, женщин и детей и за это должно быть возмездие.

"Надеюсь, что-либо во время войны, либо после войны будут созданы такие параллельные структуры, которые смогут осуществлять возмездие либо на территории российской федерации, либо в отношении этих совершивших преступления — создавать все условия для того, чтобы они наказали, чтобы над ними было совершено правосудие", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сотни жителей Днепра приобщились к спасателям и помогали разбирать обломки разрушенной российской ракетой многоэтажки, под завалами которой оказались десятки мирных жителей.

Добавим, что Корбан предложил 25 тысяч долларов тому, кто первым передаст правдивую информацию об имени, фамилии и адресе жительства военного преступника, который отдал приказ об ударе по городу для дальнейшего привлечения к ответственности. По его словам, принцип ответственности должен быть простой: око за око, зуб за зуб.