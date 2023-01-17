Найменшому рік: фото дітей, убитих російською ракетою у Дніпрі

У Дніпрі загинули 44 особи, з яких п’ятеро дітей. Ще 15 тіл ідентифікувати не вдалося

Кількість жертв внаслідок удару по Дніпру продовжує збільшуватись — серед них п’ятеро дітей. Раніше стали відомі імена двох загиблих діток – це 17-річний Максим Богуцький та 15-річна Марія Лебідь.

Голова партії "УКРОП" Геннадій Корбан назвав імена ще трьох загиблих дітей, серед яких є зовсім малі. Загалом станом на 17 січня відомо про 44 загиблих, з яких п'ять дітей.

Так, під завалами знайшли тіло Микити Зеленського, якому виповнився 1 рік. Він загинув разом з батьком Олексієм, а мама Катерина зараз у реанімації. Жінку з переохолодженням та травмами дістали з-під завалів лише 16 січня – температура тіла опустилася до 31 градуса. Тезка президента з дитинства має вади слуху, тож не могла почути "режим тиші" та покликати рятувальників на допомогу. Катерина Зеленська провела на холоді під завалами більше ніж 20 годин, повідомила її сестра в Інстаграмі.

Катерина Зеленська та син Микита

Сім’я Зеленських

Як повідомляє "Наше місто", дідусь загиблого Микити ридав, коли тіло онука витягли зі зруйнованого будинку. Він показав фото малюка, в якому російські окупанти розгледіли "Бандеру".

"От кацапи знайшли Бандеру у нас у Дніпрі, у звичайному будинку, якого завалило плитами. Будьте ви прокляті, росіяни", – плаче чоловік.

Дідусь загиблого Микити Зеленського

Також загинула 3-річна Михайлина Францева разом із 13-річною сестрою Лейлою та 39-річною мамою Оксаною, повідомляє "Наше місто". Родина мешкала на 5-му поверсі і в момент обстрілу знаходилася вдома. Чоловік Оксани та батько молодшої доньки Євген працює вчителем фізкультури та вцілів тільки тому, що його не було на той момент удома.

Загибла родина Францевих

Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими 39 людей, з яких шестеро дітей. Травм зазнали 79 осіб, серед яких 16 дітей. Зниклими безвісти залишаються 20 осіб, з яких 4 – діти. Не вдалося ідентифікувати тіла 15-ти загиблих, повідомив Ігор Клименко. 487 постраждалих звернулися до правоохоронців із заявами.

"П’ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися. В поліції Дніпропетровської області продовжують працювати антимародерні групи. Забезпечено охорону під’їздів для недопущення крадіжок майна з покинутих квартир", — додали в Нацполіції України.

Діти, які загинули через удар по Дніпру

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі загинули подруги-стоматологи. У момент удару по багатоповерхівці вони проходили повз та отримали смертельні травми від уламків.