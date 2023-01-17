Самому маленькому год: фото детей, убитых российской ракетой в Днепре

В Днепре погибли 44 человека, из которых пять детей. Еще 15 тел идентифицировать не удалось

Количество жертв в результате удара по Днепру продолжает увеличиваться — среди них пятеро детей. Ранее стали известны имена двух погибших деток — это 17-летний Максим Богуцкий и 15-летняя Мария Лебедь.

Глава партии "УКРОП" Геннадий Корбан назвал имена еще троих погибших детей, среди которых есть совсем маленькие. Всего по состоянию на 17 января известно о 44 погибших, учитывая пять детей.

Так, под завалами нашли тело Никиты Зеленского, которому исполнился 1 годик. Он погиб вместе с отцом Алексеем, а мама Екатерина сейчас в реанимации. Женщину с переохлаждением и травмами достали из-под завалов только 16 января — температура тела опустилась до 31 градуса. Тезка президента с детства имеет нарушения слуха, поэтому не могла услышать "режим тишины" и позвать спасателей на помощь. Екатерина Зеленская провела на холоде под завалами больше 20 часов, сообщила ее сестра в Инстаграме.

Екатерина Зеленская и сын Никита

Семья Зеленских

Как сообщает "Наш город"огибшего Никиты рыдал, когда тело внука вытащили из разрушенного дома. Он показал фото малыша, в котором российские оккупанты разглядели "Бандеру".

"Вот кацапы нашли Бандеру у нас в Днепре, в обычном доме, которого завалило плитами. Будьте вы прокляты, русские", – плачет мужчина.

Дедушка погибшего Никиты Зеленского

Также погибла 3-летняя Михайлина Францева вместе с 13-летней сестрой Лейлой и 39-летней мамой Оксаной, сообщает "Наш город" на 5-м этаже и в момент обстрела находилась дома. Муж Оксаны и отец младшей дочери Евгений работает учителем физкультуры и уцелел только потому, что его не было в тот момент дома.

Погибшая семья Францевых

Спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 39 человек, из которых шестеро детей. Травмы получили 79 человек, среди которых 16 детей. Без вести пропавшими остаются 20 человек, из которых 4 – дети. Не удалось идентифицировать тела 15 погибших, сообщил Игорь Клименко. 487 пострадавших обратились к правоохранителям с заявлениями.

"Пятеро детей остались сиротами. Над тремя опекунствами оформляют родственники. Два ребенка сейчас на попечении государства, поскольку у них нет близких, которые могли бы о них позаботиться. В полиции Днепропетровской области продолжают работать антимародерные группы. Обеспечена охрана подъездов для недопущения краж имущества из заброшенных квартир", — добавили в Нацполиции Украины.

Дети, погибшие из-за удара по Днепру

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре погибли подруги-стоматологи . В момент удара по многоэтажке они проходили мимо и получили смертельные травмы от осколков.